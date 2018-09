29 sep 2018

Por lo general, cuando finaliza el verano o estamos cerca de entrar en el otoño, nos da por hacer cambios. Y no nos referimos solo a acostumbrarnos a una nueva rutina o al cambio de armario... ¡También decidimos hacernos un cambio de look! Nuestro pelo es el que más sufre esta temporada del año por la playa, el sol... Y somos muchas las que decidimos sanearlo y darle otro toque. Ya lo hizo Sara Carbonero, ahora le ha llegado el turno a una gran actriz que no es otra que Emilia Clarke.

Y eso es exactamente lo que ha hecho nuestra amada Daenerys Targaryen, es decir, Emilia Clarke. La joven ya confesó hace un par de semanas que el hecho de interpretar a la madre de los dragones le ha estropeado el cabello. Debía teñirse constantemente para conseguir el rubio nórdico del personaje y eso ha hecho que ahora deba renunciar a su larga melena para dejar crecer su pelo.

Y ahora Emilia Clarke tiene un aspecto nuevo y fresco gracias a este nuevo peinado: un corte de pelo pixie entrecortado. Se acabó el verla con larga melena. Ahora la actriz lucirá este corte de pelo que está tan de moda que otras compañeras de profesión como son Úrsula Corberó o Scarlett Johansson ya han lucido.

