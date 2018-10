4 oct 2018

Si hay algo que nos encanta de Aitana Ocaña, es además de su música, su naturalidad. Algo que ha vuelto a demostrar recientemente en Instagram, esta vez a través de varios vídeos en su 'stories'. Y es que, esta vez la cantante de 'Teléfono' quiso sorprender a sus seguidores con uno de sus cambios de 'look' más locos.

"No os riais de mi, es que hoy de repente he dicho bueno voy a innovar", explicaba Aitana Ocaña a sus fans en las redes sociales. Un mensaje que la cantante compartía junto a un 'selfie' en el que se podía ver su fallido cambio de 'look'.

Aitana mostró su intento de cambio de 'look' a través de algunos de sus 'stories'. pinit

La artista se decidió a probar a verse con el pelo rizado ¡incluido su flequillo! Pero parece que el resultado no ha sido el esperado y Aitana ha acabado por reírse de sí misma a través de varios 'stories'.

"Parezco no sé, mira, no sé. Hagan sus apuestas", escribía con sentido del humor la 'extriunfita'. Lo cierto que su cambio de 'look' dejó sin palabras incluso al peluquero Jesús de Paula. Y es que la cantante publicó la conversación que tuvo con él a raíz de los 'stories': "Pero, ¿qué querías hacer? Parece que llevas un mes haciendo el camino del Rocío", bromeaba.

Sin duda, otro de los momentos más cómicos que Aitana Ocaña nos ha regalado a través de su Instagram ¿Habrá segunda parte con otro cambio de 'look'? Sea como sea, habrá que esperar para verlo, de momento sus fans respiran tranquilos después de comprobar que su inseparable flequillo sigue en perfecto estado.

