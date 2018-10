8 oct 2018

La semana pasada Aitana Ocaña nos sorprendía subiendo su cuenta de Instagram un par de imágenes que las que mostraba que se había rizado la melena, flequillo incluido. El resultado no fue el esperado por la cantante, que no tardó en reírse de ella misma con ese look. Sin embargo, lo que sí es cierto es que la intérprete de la canción ‘El teléfono’ puede presumir de llevar uno de los flequillos más impolutos del panorama patrio. ¿Quieres saber cuáles sus secretos?

Mantener la humedad a raya

Nada más lavarte el pelo debes secarlo, ya que el flequillo se esponja y la cosa se complica. “Conviene peinarlo todos los días, secarlo inmediatamente cuando se moje el cabello; además de utilizar productos fijadores y antiencrespamiento, que ayuden a mantenerlo en su lugar”, advierten desde el salón Art Lab.

Peinar con cepillo y secador

Si tienes el pelo liso u ondulado, seca el flequillo con el aire del secador en la dirección de la caída natural del cabello y ayudándote con tus propios dedos. Pero si es rizado, un cepillo redondo grande se hace imprescindible. Al terminar, puedes darle un toque de plancha en las puntas.

Champú en seco, tu alidado

El flequillo suele ser la parte del cabello que más se ensucia, ya que es la que está en contacto permanente con la frente, y es probable que también te lo toques con las manos. Para mantenerlo perfecto, nada como usar el champú en seco entre lavado y lavado. Basta con rociarlo a unos 20 centímetros del pelo, dejarlo actuar unos minutos y cepillar. Además, si tienes el pelo fino o sin volumen, el champú no solo absorberá el exceso de grasa, sino que también aportará cuerpo y textura.

Alisado profesional

Tanto si tu cabello no es liso, como si no eres muy diestra con el manejo del secador u odias perder el tiempo peinándote, el alisado profesional es el tratamiento perfecto para ti. En el salón de Noelia Jiménez ofrecen un servicio de hidrolizado de queratina de origen natural y tratamiento bifásico con aceite de argán, que logra disminuir el volumen y alisar más el cabello, aportando brillo y logrando una melena suave, lisa y nutrida (desde 190 €).

Mejor si tu rostro es alargado

Un flequillo liso y recto, como el de Aitana, es la mejor opción para romper la verticalidad y equilibrar las caras alargadas, dándoles un aspecto más ancho”, asegura Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez. “Los rectos son aconsejables para las que tienen la frente muy ancha, porque les suaviza la cara. En cambio, se desaconsejan para las mujeres con pómulos o mandíbulas muy marcadas porque puede dar apariencia de cara muy cuadriculada y demasiado angulosa”, añade.

