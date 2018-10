23 oct 2018

Si pensamos en la belleza de Priyanka Chopra, podemos dibujar en nuestra mente unas cejas oscuras, pobladas y perfectamente definidas, un maquillaje ideal para ojos marrones y unos labios gruesos pintados con el color de pintalabios más adecuado al tono de su piel.

Pero no olvidemos su pelo: negro, brillante y de apariencia sano y fuerte. La actriz desveló hace unos años a The New York Times sus trucos de belleza y uno de ellos tiene que ver con su preciosa melena: "Cuando era joven, mi abuela me daba masajes en el cuero cabelludo con aceite de coco". Desde entonces, Priyanka Chopra no se ha podido separar de este esencial beauty. Los usos y beneficios del aceite de coco son múltiples y famosas como Gwyneth Paltrow o Madonna no pueden vivir sin él.

La última aparición de Priyanka Chopra con una melena XXL. pinit

Queda claro que la melena de Priyanka Chopra es envidiable, sí, pero hay que tener en cuenta que no es una de esas famosas que arriesga con sus cambios de look. Va siempre con el mismo largo y el mismo color. Hasta ahora. La ex Miss Mundo, se ha atrevido con la melena extralarga, uno de los estilos de pelo que siempre son tendencia.

La cantante Jennifer López luce como nadie este look, ya sea con el cabello suelto o con coletas extralargas (peinado de moda entre famosas como Ariana Grande o Vanessa Hudgens). Kim Kardashian también es otra de las celebrities aficionada a la melena XXL, quien acude a unas carísimas extensiones para una transformación express.

