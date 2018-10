29 oct 2018

Sara Carbonero no arriesga en sus looks. Hace algo más de un mes, decidió cortar y aclarar su pelo pero ha seguido fiel a su melena suelta, ondulada y desenfadada. No estamos muy acostumbradas a verla con peinados diferentes, por eso el moño que ha lucido recientemente en su cuenta de Instagram nos ha sorprendido.

Fiel a su naturalidad, Sara ha posado con un moño messy bun al más puro estilo de la Reina Letizia y Meghan Markle. Eduardo Sánchez, estilista y director creativo de Maison Eduardo Sánchez explica que es un moño hecho a partir de un nudo de una sola vuelta: "Es como cuando quieres hacer una coleta y la dejas a medio camino".

¿El truco para mantenerlo? Utilizar un spray texturizador de pelo para darle cuerpo y fijación. "Deja los laterales sueltos para dar ese aire despeinado y natural", sentencia Eduardo

Un peinado perfecto para acudir a la oficina o para salir a darlo todo con tus amigas, todo depente del retoque que quieras darle a tu maquillaje de día para transformarlo en un maquillaje de noche. ¿A qué esperas para probar este moño como Sara Carbonero?

