30 oct 2018

Si hay un problema estético verdaderamente dramático para las mujeres –aparte de la celulitis, el acné, el vello en la cara, las estrías…, en fin, el catálogo habitual–, ese es la alopecia; perder el pelo nos preocupa mucho más que cualquier otra cosa. Ahora bien, este asunto solo capta nuestra atención cuando el tema se complica –vaya, cuando sobrepasamos los míticos 100 pelos diarios en el cepillo, la ducha y la almohada– y, especialmente, cuando vemos, con horror, que empieza a clarear la primera línea (léase, la zona frontal). Y ahí, mira tú por dónde, coincidimos con los hombres, que lo sufren en un porcentaje mucho más elevado que nosotras y saben bien lo que es tener que decir adiós a su cabellera. Nosotras, como ellos, solemos esconderlo; pocas mujeres se atreven a confesar este problema, que acompleja, y mucho.

Que celebrities como Keira Knightley hayan hecho público que han padecido alopecia siempre es una ayuda. La actriz, que confesó que los tintes y los continuos cambios de peinado habían mermado su melena, reveló que había echado mano de postizos para disimular la escasez de pelo. Bueno, la peluca, está claro, es una opción, pero quizá no sea la mejor; da calor, es poco práctica, requiere muchos cuidados y es una medida temporal. Por no hablar de lo que puede costar un buen postizo, esos que de verdad pasan por ser pelo natural…

Si prefieres probar otras soluciones más prácticas, sigue los consejos de los expertos. Para empezar, resulta primordial escoger con acierto todos y cada uno de los productos que vas a echarle a tu pelo. “Lo mejor es optar por champús voluminizadores, que sean ligeros y no aporten mucho peso a la melena ni dejen residuos. De esta manera, el pelo se verá más abundante y con movimiento. También puedes usar mascarillas específicas, pero con cuidado de no engrasar el cabello. En todo caso, no las utilices más de una vez a la semana, aplica poca cantidad y solo de medios a puntas. Otra medida efectiva es, con el pelo húmedo, ponerte una mousse voluminizadora, que hará que tu cabello gane cuerpo una vez lo hayas secado”, sugiere Daniele Sigigliano, director creativo de Blow Dry Bar Madrid.

Saber hacer las cosas bien también tiene premio. Eva Milla, directora creativa de Eva Milla Peluqueros, nos da una pauta sencilla y efectiva: “Un buen truco para ganar volumen es realizar el último aclarado boca abajo y enrollar la melena en un turbante mientras te maquillas o aprovechas para tomar un café. De esta manera, el pelo se empieza a secar despegado de la raíz y del cuero cabelludo, lo que ayuda a conseguir volumen. Pero es importante que la toalla sea de microfibra y no frotar el cabello para retirar la humedad. Si, además, te ayudas de los dedos para realizar un masaje en la cabeza, ese gesto te proporcionará un efecto cardado natural. Por otra parte, puedes secarlo y peinarlo con los dedos para controlar el volumen o hacerlo con un cepillo plano de dientes gruesos”.

Porque esa es otra cuestión que también importa. El look influye, y mucho, a la hora de percibir más o menos la carencia de pelo. En opinión de Nicoleta Vlad, directora creativa de Nikol Beauty Coslada, “los peinados y cortes que mejor disimulan el cabello escaso son aquellos que incorporan rizos u ondas. Si se tiene una melena larga conviene ahuecar la zona de la raíz y hacer cardados para conseguir ese resultado, tanto si se lleva raya como si se peina el cabello hacia atrás. Los moños estilo Messy también son una buena apuesta y los cortes tipo Bob aportan cuerpo al cabello, pues al estar más corto, pesa menos y sube el volumen”.

Otra medida a tu alcance son los tintes y las mechas, que bien hechos pueden simular más cantidad. ”Proporcionan textura y densidad al cabello a través del contraste de colores. Se trata de una forma muy eficaz de dar volumen a la melena. Una buena opción es crear el efecto claroscuro; es decir, sobre una base oscura natural creamos mechas más claras”, puntualiza Sigigliano.

Y, en todo caso, como señala Vlad, siempre nos quedarán las extensiones, pues las hay específicas para conseguir este objetivo y, además, es una solución que permite olvidarse del problema unas cuantas semanas.

