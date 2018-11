21 nov 2018

Radical. Ha sido ha sido el cambio de 'look' de Martina Klein. La modelo argentina de 41 años dijo adiós a su larga y rubia melena. Así, sin titubear llegó a la peluquería Le Salon Barcelona para dar un giro radical a su imagen. El resultado: un corte de pelo 'pixie'.

"Oops I did it again! (Luego os lo enseño)". Así con esta frase y una imagen de ella con tiras de aluminio para tinte y el pelo visiblemente más corto, la modelo nos dio un adelanto de lo que se venía. Su rostro con un gesto de sorpresa nos lo decía todo: se avecinaba un cambio extremo.

Más tarde desfiló junto a su pareja Álex Corretja por la gala solidaria de la Fundación People in Red 2018 en Barcelona - una fiesta que tiene el objetivo de luchar contra el sida-. Fue allí donde demostró que arriesgarse es válido incluso cuando se trata de decirle adiós a una seña de identidad como lo era su larga melena rubia, por que la realidad es que el corte de pelo 'pixie' con flequillo le queda de maravilla.

De hecho el corte por debajo de las orejas con mechas balayage en color caramelo y babylights en la parte delantera la hacen ver más joven. Y es que gracias a otra publicación de Instagram, pudimos observar a detalle en qué consistió su cambio de 'look'.

Lo que tampoco le hace falta a Klein en su simpatía y gracia. "¡Señoras y señores, las melenas para los leones! ¡El pelo está para divertirse!", sentenció en un post que tiene ya más de 8.900 'me gusta'. Así que, ¿qué esperas para arriesgarte con un pixie?