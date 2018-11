22 nov 2018

No recordamos a Adriana Abenia con otro color que no sea el rubio platino. Hasta hoy. La presentadora sorprendió a todos este jueves durante la premiere de la película española 'Superlópez' con el pelo completamente moreno.

Un cambio de look express que nos recuerda a esa melena bob que ya luce la cantante Dua Lipa y que tan de moda está. El encargado de la transformación ha sido el peluquero Manuel Zamorano, que ha conseguido una melena oscura en tiempo récord. En cuanto al peinado, Adriana lució el estilo wet o efecto mojado que se consigue a partir de un producto en gel.

"MORENA en la premiere de Súper López!!!! Gracias @manuelzamoranoestilista", comentó la actriz en su foto de Instagram. Una publicación que acumula ya más de 14.000 likes y todo tipo de comentarios.

"De rubia, morena o pelirroja... Da igual, pues tu belleza es interior y la proyecta e irradias" "No pareces tú, ¡vaya cambio! Pero me gusta más de rubia, te hace más juvenil y rasgos menos duros", comentan sus seguidores. Y tú, ¿con qué look te quedas?

