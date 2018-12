3 dic 2018

El rosa es último color pastel que ha llegado al cabello. Si este verano se atrevió con él Jessica Chastain, el mes pasado fueron Julia Roberts y Sienna Miller las última en lucir este coloración. Pero, si no eres rubia natural y la decoloración no es una opción para ti, no es fácil de conseguir. En estos casos, el ‘rose brown’ (rosa marrón), un ‘balayage’ rosado, es la respuesta a tus plegarias capilares.

El estilista Thi Thao Tu, que trabaja en el salón Ultrafade by Rich de Sidney, ha sido el creador de este nuevo tono, que se consigue combinando tintes de color rojizo y castaño. Además, para que el cabello no sufra en exceso, sobre todo en las melenas más oscuras donde el amoniaco es inevitable, aplica Olaplex –un tratamiento de tres pasos que reconstruye reconstruye la estructura y la fuerza del cabello para prevenir la rotura al tratarlo químicamente– en el momento de la coloración. El resultado: una melena de color rosa cobrizo en la que el brillo salta a la vista.

En casa el mantenimiento es sencillo: hay que lavar e hidratar la melena con un champú y acondicionador específicos para pelo coloreado y, una vez a la semana, aplicarse mascarilla. Además, hay que tener cuidado con la temperatura del agua de la ducha, ya que si esta está muy caliente la intensidad y el brillo del rosa se perderán rápidamente. Y también es imprescindible aplicar un protector térmico antes de usar el secador o la plancha del pelo para evitar lo mismo.

