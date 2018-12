10 dic 2018

Compartir en google plus

El mes de diciembre ya ha empezado y con el, ha dado el pistoletazo de salida la temporada de cenas de empresa, cenas familiares y fiestas navideñas. Por eso es importante que, además de tener fichados los mejores 'looks' de fiesta, también tengamos claros los peinados más ideales de la temporada. En concreto, hemos tomado nota de uno de los últimos que ha lucido la actriz Margot Robbie y que nos ha conquistado por completo.

La actriz se ha decantado por un peinado con apariencia de 'short bob' (visto por la parte delantera) que en realidad se trata de una mini coleta en la que lo único que ha cogido con la goma han sido las puntas de su melena. Un peinado sencillo pero que no puede parecernos más ideal para lucir en nuestros 'looks' de fiesta, ya que lleva una de las tendencias de pelo de la temporada, es fácil de hacer y además para conseguirlo no tendrás la necesidad de cortar tu cabello.

De hecho, para copiarlo sólo necesitarás marcar la raya del medio y peinar la melena hacia atrás dejándola por detrás de las orejas. Para terminar sujeta las puntas de tu cabello con una goma sin dejar la coleta tirante, sino más bien suelta y ¡lista para arrasar!

Para completar su 'look' la actriz se decantó por un maquillaje con una base muy natural, en la que los toques de iluminador tienen el mayor protagonismo. También se decantó por un colorete rosado, sombra de ojos muy ligera en un tono gris y un labial granate. Sin duda una apuesta segura para esta Nochevieja ¿Te atreves a copiarlo?

Más noticias relacionadas...

- El peinado que necesitas para tu cena de empresa es una cola de caballo

- Amaia Romero afronta una nueva etapa con su cambio de 'look' más favorecedor

- ¿Ya no quieres flequillo y no te crece el pelo? Lara Álvarez sabe cómo esconderlo