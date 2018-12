28 dic 2018

Lo suyo es el más difícil todavía. Jamás pudimos imaginar que Rocío Osorno se confiara la coloración de su pelo a ella misma: puede que sea la técnica de peluquería más delicada y compleja después del corte. Hay que controlar mezclas de producos químicos, aplicación homogénea, los tiempos... ¡Muy difícil! Sin embargo, Osorno ha relatado en su perfil de Instagram que lleva años dándose reflejos en casa. De hecho, empezó con la moda de las melenas californianas a decolorarse ella misma de medios a puntas. Por eso advierte: lo mejor para las novatas que quieran buenos resultados a la primera o las personas con cualquier tipo de problema (por ejemplo, alergías), es acudir a un profesional. "No quiero ser la culpable de ningún pelo achicharrado", dice Rocío.

El primer paso del proceso es mezclar los productos. Rocío mezcla en la proporción que indican las instrucciones el decolorante con el agua oxigenada. Lo deja reposar diez minutos "para que coja más consistencia, porque si no me queda muy líquido". Además, usa Novaplex, que es un protector del pelo, y un champú azul para cabellos blancos que matiza los reflejos y evita que queden muy naranjas. Tras conseguir la mezcla, va dividiendo su melena por capas (como tiene bastante pelo suele hacer cinco) y, desde las de abajo hasta las superiores, empieza a coger pequeños mechones para aplicar la decoloración.

Rocío va aplicando el producto mecha a mecha, desde medios hasta puntas, insistiendo más en las puntas, que es donde le interesa que quede más claro. Cuando termina cada capa, se las cepilla para unificarlo todo y que el color no aparezca cortado. Deja actuar el decolorante unos 20 minutos y, una vez lavado con el champú matizante y secado, obtiene estos reflejos tan chulos y profesionales. ¿No es increíble que consiga este resultado ella sola en casa? Qué envidia...