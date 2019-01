17 ene 2019

Compartir en google plus

Parece que el mes de enero ha traído consigo una de las tendencias de pelo más favorecedoras del año y como no... una nueva necesidad en nuestra melena.

Si hace unos días, la protagonista era Lucy Boynton con su corte de pelo recto hasta el mentón, luego le siguió Ana de Armas con su corte bob en la versión de corte sólido y ahora la siguiente en sumarse ha sido Mery Turiel.

La 'influencer' se ha puesto en manos de la peluquería 'The Madroom' (en Madrid) para conseguir este cambio de 'look' super favorecedor. Esta vez la 'influencer' ha preferido cortar más aún su melena, la cual ya había cortado un poquito en un primer cambio de 'look' durante el mes de octubre.

Ahora Mery Turiel se ha unido al movimiento de las melenas rectas y sólidas a un mismo nivel, pero ella ha preferido dejar el largo hasta la altura de los hombros y no hasta el mentón, por lo que no llega a ser un corte 'short bob'.

Mery Turiel ha mostrado su cambio de 'look' a través de sus 'stories' de Instagram. pinit Instagram.

Sea como sea, el resultado nos encanta y además este tipo de corte aporta mucha frescura y un toque aún más juvenil al rostro de la 'influencer'. De hecho este tipo de cortes favorecen a todos los tipos de rostro y son todo comodidad.

Además para que engañarnos... Este corte es la excusa perfecta para sanear de una vez por todas nuestra melena. Nosotras ya estamos planeando unirnos a la tendencia...

¿Y tú? ¿A qué esperas para un cambio de 'look'?

También te interesa...

- Laura Escanes revela sus dos imprescindibles de limpieza facial

- Alba Díaz le copia a Hailey Baldwin su nuevo color de pelo

- Lucy Boynton se convierte en el nuevo icono de belleza con un recogido perfecto