16 ene 2019

Una atenta mirada al perfil de Alba Díaz en Instagram confirma lo que sospechábamos: la primogénita de Vicky Martín Berrocal y del torero Manuel Díaz se inspira totalmente en Hailey Baldwin en sus looks más desenfadados y contemporáneos. Baldwin es la gemela de estilo internacional que Díaz ha elegido para desarrollar su propio sentido de la moda, que destaca cuanto se detiene en el "streetwear" y aburre un poco en la versión bodas, banquetes y bautizos. Ahora, con este cambio de color de pelo, Alba se despega definitivamente de la seguridad de las mechas rubias y el moño y apuesta por un impacto visual cien por cien millenial. Nos encanta.

Como mandan los cánones de Instagram, las seguidoras de Alba Díaz pudieron seguir su cambio de look a través de sus "stories" y hasta responder a una duda de la "influencer": ¿pelirrojo o rosa? Al final, Alba se decidió por el rosa y acertó de pleno: no hay un color que marque más potentemente el relevo generacional en la belleza femenina ni que conecte mejor con la nueva sensibilidad de las mujeres jóvenes.

Además, Alba subió a su perfil el look de Hailey Baldwin que inspiró su corte y nuevo color, una foto reciente de la modelo estadounidense con la palabra "Inspo", abreviatura anglófona de "inspiración". El rosa de Hailey que Alba quiso imitar no puede ser más bonito: un rosa empolvado que sube algunos grados la intensidad de color del pastel, pero que no llega a un rosa fuerte.

El segundo paso tras obtener el color (alucinante cómo su peluquero logró clonar el tono de Hailey), fue continuar con el corte. Otra elección de diez: un "bob" totalmente recto, sin capas ni flequillo. Este estilo, además de estar totalmente en tendencia, es probablemente el más versátil a la hora de ondular, recoger y alisar. Estamos deseando ver las versiones de este "bob" que consigue Alba.

El resultado final lo podemos ver, de momento, a medias, pues las fotos que Alba Díaz ha subido a sus "stories" de Instagram la retratan con un gorro de lana que le tapa media melena. Aún así, está guapísima con el color y el corte de Hailey Baldwin: le va totalmente a su estilo y personalidad. Esperemos que pueda conservar el tono mucho tiempo y que no tenga problemas para renovarlo, porque sin duda Alba ha encontrado su look.

