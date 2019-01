17 ene 2019

Los cortes pixie, bob, lob y blunt cut –la última en atreverse con este ha sido Irina Shayk– que han lucido muchas famosas durante 2018 podían hacer presagiar la desaparición de las melenas XXL. Sin embargo, celebrities como Jennifer Lopez, Ariana Grande y su sempiterna coleta extralarga o Gwyneth Paltrow no han dejado de apostar por el cabello extralargo el año pasado; un look que se va a convertir en una tendencia capilar imprescindible durante 2019.

¿Quieres saber cómo se va a actualizar esta temporada? “La clave de son los grandes contrastes: degradados, flequillos cortina y todo aquello que proporcione movimiento. Además, hay que olvidarse de las capas – solo se realizarán si la tipología del cabello las requiere y serán mucho más ligeras– y lucir una melena estructurada”, asegura Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez.

La coleta XXL es el complemento más identificativo de Ariana Grande. pinit Instagram: @arianagrande

¿Quieres saber si te favorece este look? Debes tener en cuenta cómo es la forma de tu rostro para encontrar el corte que mejor le vaya a tu pelo largo: “si es redondo o cuadrado te puedes permitir un largo extra, pero siempre es recomendable un desfilado a partir de la barbilla para alargar el óvalo facial. Si tu cara tiene forma ovalada o de corazón te favorecerá más un largo no tan exagerado y con un flequillo más o menos largo, que equilibra el corte y evita que la melena alargue demasiado el rostro”, aconseja la peluquera Diana Daureo.

¿Te apetece lucir este look pero tu pelo aún está algo corto? ¡Hazte con unas extensiones! “Se pueden poner en cualquier largo de pelo, aunque es recomendable no optar por ponerlas de más de cinco dedos de longitud de nuestro largo para que ofrezca un resultado más natural”, advierte Daureo. Además, deberás de seguir algunas pautas de cuidado cuando las lleves: utilizar champús sin siliconas ni sulfatos para que no estropeen el adhesivo, hidratarlas igual que hacemos con el resto del cabello, desenredarte siempre con el pelo en seco para no estropear la cutícula y acudir cada dos meses y medio al salón de peluquería para quitarlas y volverlas a subir a la raíz.

