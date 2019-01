25 ene 2019

Al igual que ya tenemos claro cuál va a ser el corte de pelo que es y será tendencia este año, también tenemos claro que colores de pelo serán los verdaderos protagonistas. Uno de ellos lo hemos visto personificado en Hailey Baldwin y en Alba Diaz y el otro lo acabamos de ver en la actriz Katherine Langford.

La joven actriz se ha arriesgado con un inesperado cambio de look pasando de su larga melena castaña a una preciosa melena en un rojo cobrizo muy luminoso.

La actriz se ha encargado de compartir el nuevo aspecto de su melena a través de Instagram, donde sus seguidores y nosotras hemos apreciado lo mucho que le favorece este nuevo color de pelo.

Porque aunque este tono de pelo no sienta igual de bien a todo el mundo, ella sí que cumple las dos normas para triunfar sí o sí con los tonos cobre: piel clarita y ojos azules. Esta última no es vital pero este tipo de color sí que intensifica aún más su mirada.

Un cambio a rojo cobrizo con pequeños matices que ya se ha convertido en una nueva necesidad en nuestro cabello y que ha sido obra de los estilistas capilares de 'Circles of Hair', que no han perdido la oportunidad para publicar en su perfil un vídeo del cambio de look de la actriz realizado con productos de la firma L'Oréal.

Tenemos claro que el resultado final de su melena cobriza nos ha encantado y que se convertirá en toda una inspiración este nuevo año ¿Te atreverías a probarlo?

