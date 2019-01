30 ene 2019

Al mirar fotos de hace algún tiempo –a veces no hace falta siquiera que nos remontemos muchos años atrás– hay algunos looks de pelo y maquillaje con los que nos preguntamos qué cómo fuimos capaces de lucirlos. En cambio, hay otros que resisten el paso de los años estoicamente; tanto que el mundo de la belleza los vuelve a poner de moda, convirtiéndolos en tendencias imprescindibles de la temporada. Eso le ha ocurrido a estos looks capilares que te proponemos: fueron lo último en cuestión de pelo no hace tanto y ahora se han convertido en unos peinados, cortes y coloraciones de cabello que tienen todas las papeletas para convertirse en opciones capilares clásicas.

A pesar de ser un corte clásico, el bob sigue estando de moda. Lycy Boynton ha sido la última famosa en rendirse a él. pinit getty

Bob

La última famosa en atreverse con este corte ha sido Lucy Boynton, pero antes de ella ya lo ha lucido medio star system hollywodiense y otra gran parte del resto de los mortales. ¿El motivo de su éxito? Es un corte muy favorecedor, rejuvenecedor y fresco. Además, tiene las ventajas del pelo corto, como son la libertad y la facilidad a la hora del peinado, y la sensualidad y feminidad de la melena. Otras ventajas es que se puede llevar tanto liso como ondulado o rizado.

Cuando tiene que asistir a algún evento Sara Carbonero siempre peina su melena con ondas desenfadadas. pinit getty

Ondas rotas

El peinado que puso de moda Giselle Bündchen hace años, ahora es todo un básico para cualquier tipo de mujer. De hecho, es perfecto tanto para lucirlo con un look de día, para acudir a una cita nocturna o incluso para asistir a un evento importante. Y, aunque la modelo aseguraba que ella se levantaba con esas ondas naturales tras hacerse un par de trenzas antes de dormir, es necesario un toque de planchas o tenacillas para lucir este look.

Lucy Hale fue de las primeras famosas en apostar el año pasado por el glass hair. pinit getty

Glass hair

Sus dos grandes características son un brillo casi espejo y unas puntas perfectamente cortadas con navaja. El estilo que el verano pasado volvió locas a todas las famosas sigue siendo un básico para esta primavera. La clave está en alisarse bien el cabello, con ayuda de una plancha y cogiendo mechones pequeños, y añadir un poco de aceite en las puntas y un extra de brillo con un spray específico.

pinit gtres

Babylights

Hace años llegaron prometiendo hacer que nuestras melenas tuvieran el mismo aspecto que tiene el pelo de los niños tras pasar una temporada larga en la playa: puntas más claras que las raíces y sutiles reflejos dorados a lo largo de toda la cabellera. Hoy infinidad de mujeres han probado esta técnica de coloración en sus propias carnes, independientemente del tono de pelo que lleven, que es perfecta para aportar movimiento, luz y profundidad a cualquier tipo de melena.

Ruby Rose suele cambiar el tono de su pelo muy a menudo. El tono blanco con matices violetas ha sido el último tinte que ha elegido. pinit instagram: @rubyrose

Coloraciones fantasía

Llegaron al mundo de la peluquería tímidamente y convencieron solo a las más jovencitas y osadas. Pero, tras varios años virando ligeramente su matiz de un tono a otro, han conseguido hacerse un hueco en el mundo entero. Ya no hace falta ser la más hipster del lugar para atreverse con el pelo blanco, rosa o azulado.

