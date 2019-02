4 feb 2019

Ya sea porque tienes tendencia a un pelo graso y necesitas un cuidado especial, porque te estás lavando mal el pelo o porque vas con prisas a todas partes y no tienes tiempo para lavarte el cabello cada dos o tres días. Los motivos dan igual. Lo importante es saber disimularlo para poder apurar esas 24 horas más con el pelo sucio.

Y aunque probablemente acudas a productos como el famoso champú en seco que ha revolucionado el mundo de la peluquería, debes saber que cómo te peines también importa. Estos peinados fáciles serán tu aliado perfecto para superar esos 'bad hair days' con nota.

1. El moño pulido de Meghan Markle

Una de las claves está en evitar la raya del pelo, sobre todo en el medio. Y el moño pulido de Meghan Markle no solo cumple con esa función, si no que está tan tirante que nadie podrá ver si tu pelo está sucio o no. Además, para que no se escape ningún mechón, tendrás que recurrir a productos como la laca o la crema de peinado que te dará ese efecto brillante que tanto odiamos con el pelo graso.

Meghan Markle con moño de bailarina. pinit getty

2. El peinado half-up bun de Sara Carbonero

La parte superior y frontal de nuestro cabello es la que más sufre cuando el pelo comienza a ensuciarse. Este peinado half-up bun de Sara Carbonero es perfecto para cuando quieres disimular la suciedad pero te apetece llevarlo suelto. Este semirecogido es súper fácil de hacer y muy cómodo.

El peinado half-up bun de Sara Carbonero. pinit instagram

3. La coleta short bob de Margot Robbie

Otro de los trucos es sujetar los mechones delanteros detrás de las orejas. Un gesto muy elegante con el que podrás presumir de pendientes. Peina cuidadosamente tu cabello y átalo con una goma para el pelo dejándolo bastante suelto, tal y como ha hecho la actriz Margot Robbie. El resultado: una coleta efecto 'short bob', el peinado tendencia de este 2019.

Margot Robbie con una coleta baja. pinit instagram

4. El peinado wet de Jennifer López

Has quedado para salir de fiesta pero no te da tiempo a lavarte el pelo porque has salido muy tarde de trabajar. He aquí tu solución: el peinado wet de Jennifer López es el disfraz perfecto para lucir una melena elegante y con mucho estilo sin que nadie note que necesita una buena pasada de champú. Además, aunque parezca difícil, con tan solo un peinte y un producto con efecto mojado.

El peinado wet de Jennifer López es perfecto para disimular el pelo sucio. pinit getty

5. La coleta messy de Paula Echevarría

Para terminar no podía faltar la coleta messy de Paula Echevarría. El peinado perfecto y más facil de todo para disimular el pelo sucio. Además, salvará todos tus looks por su versatilidad para adaptarse a cualquier estilo. La clave está en ahuecarla un poco y dejar algunos mechones sueltos para crear ese efecto natural.

Paula Ecehevarría con una coleta alta y despeinada. pinit getty

6. El recogido con trenzas de Lucy Boynton

La actriz Lucy Boynton se ha convertido en todo un icono de belleza. Su corte de pelo es uno de los más deseados y algunos de sus peinados son perfectos para que no se note el pelo sucio. Para este evento eligió un recogido con trenzas en la parte trasera en forma de diadema dejando el flequillo suelto. Si crees que está demasiado grasiento, puedes lavarlo y secarlo rápidamente con un secador. ¡El resultado es maravillo!

El peinado de Lucy Boynton es toda una inspiración. pinit gtres

