19 feb 2019

El pelo es una de nuestras señas de identidad. El que define nuestra personalidad, el que nos da un estilo u otro y el que enmarca nuestro rostro. Por eso nos cuesta tanto cambiar nuestro look, el miedo a que no nos quede bien se puede equiparar con la fobia a la oscuridad o a los insectos. Pero claro, desde que supiste que la melena bob es el corte de moda para este año, la curiosidad te ha hecho fantasear con ir a la peluquería. Porque aunque no lo creas, los cambios de look sientan muy bien.

Y es normal que a priori no nos atrevamos con una melena tan corta si siempre lo hemos tenido largo o medio largo. Con este corte de pelo se tiende a pensar que las posibilidades para hacernos peinados son muy reducidas, pero no es así. Ficha los peinados más cool de estas famosas para la melena bob y pide cita desde ya a tu peluquero.

Ondas texturizadas

El pelo de Vanessa Hudgens es una maravilla. Se nota que tiene el grosor necesario para poder hacerse este peinado con la raya en el centro. Se trata de unas ondas muy pequeñas, probablemente hechas con unas tenacillas muy finas. Además le ha dado textura con un spray que consigue ese efecto natural y despeinado. Además, es perfecto para los cabellos finos porque aporta ese volumen que tanto gusta.

Con mucho volumen

Lucy Boyton es una de las actrices que más experimenta con su melena bob, y es la clara prueba de que se puede tener el pelo corto y experimentar: la hemos visto con trenzas, con moños, con el pelo liso, ondulado, con un peinado half up de alfombra roja... El peinado de la fotografía no llega a ser un semirecogido, simplemente los laterales del cabello están sujetos por dos pinzas que dejan ahuecado el pelo para tener aún más volumen. ¿No es una idea fantástica?

Moño de bailarina

Aunque parezca que no se puede, en las melenas bob también se pueden hacer moños de bailarina, como este de la actriz Millie Bobbie Brown. El truco está en estirar el pelo lo máximo posible con algo de gel fijador y fijar el moño a la altura media de la cabeza, que no sea muy alto para que todo el cabello llegue al recogido. Si no, siempre puedes optar por un elegante moño bajo. Te resolverá cualquier evento.

Semirecogido decorado

El semirecogido es uno de los peinados más fáciles y más elegantes que pueden reconvertir todos tus looks. Basta con pulir la melena perfectamente con un peine y recogerla con una goma o unas horquillas. Si quieres que sea aún más llamativo, decora el peinado con unas pinzas como la actriz Lucy Hale.

Peinado wet

Da igual si tienes una melena XXL o un corte pixie, el peinado wet no te fallará en los eventos más importantes, además es muy fácil, lo puedes hacer tú mismo en casa. La cantante Dua Lipa con su melena bob, es muy fan del efecto mojado. Ella suele hacer la línea a un lado y concretar todo el volumen en uno de los laterales.

