5 nov 2018 Karelia VÁZQUEZ

El tratamiento facial conocido como face cupping se puso de moda durante las Olimpíadas de Pekin 2008 porque muchas atletas lo practicaban. Todos recordaremos aquellas imágenes de las chicas con su cara llena de unas pequeñas copas de silicona adheridas al rostro o al escote. Pues ahora la práctica ha saltado al mundo de celebrities globales como Kim Kardashian que asegura que lo practica por una razón muy sencilla, funciona.

El cupping facial estimula el flujo sanguíneo hacia los tejidos y ayuda al sistema linfático a reducir la inflamación, todo esto consigue reducir las pequeñas arrugas y las finas líneas de expresión.

El cupping consiste en colocarse copas de diferentes tallas en diferentes áreas de la cara, con la copa se produce un vacío y la sensación de que la piel está siendo succionada. Pero esta sensación ayuda a relajar los músculos y a liberar la tensión del rostro. La piel mejora su aspecto y rápidamente luce más brillante y renovada.

Kim Kardashian publicó su tratamiento.

La mayoría de los expertos reconocen que tiene sentido que esta práctica funcione porque, efectivamente la succión ayuda a relajar la musculatura de la cara, en tensión con mucha frecuencia a causa del estrés diario. Algunos defensores de esta técnica para evitar los moretones que pueden quedar detrás de este peculiar tratamiento facial, aconsejan hidratar los bordes de las copas.

Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, Victoria Beckham y Lena Dunham son algunas de las celebrities que han sido fotografiadas practicando el cupping con algún moratón incluido. Quizás el fan mayor de la técnica haya sido Justin Bieber que ha publicado sus propias fotos en medio del procedimiento.

Por otra parte, los expertos en tratamientos cosmético creen que lo más eficaz es combinar el cupping facial con otros tratamientos estéticos. La terapia con las copas se encargaría de estimular la circulación y preparar la piel para absorber los nutrientes de otras terapias.

Para no faltar a la verdad debemos decir que los efectos estimulantes y antienvejecimiento del cupping face no se mantienen a largo plazo y hay que insistir en su práctica para ver resultados. Pero dado que hasta ahora tampoco se conocen efectos indeseados de esta técnica no parece que haya ningún problema en ser un poco consistente con esta rutina.