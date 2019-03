4 mar 2019

Compartir en google plus

Lo sabemos casi todo de los dilemas capilares de Ariana Grande: ella misma ha hablado en más de una ocasión de los sufrimienos que le causan las enormes extensiones que suele llevar. Ya sea la cola XXL o un melenón hasta casi la cintura, lo cierto es que el peso de tanto pelo postizo sobre su cuero cabelludo lleva a provocarle dolor. Lo peor del caso es que poco puede hacer para resolverlo: esa cantidad de pelo extraordinaria se ha convertido en seña de identidad de su imagen, tan conectada con los dibujos animados japoneses.

La extraordinariamente enorme cola de caballo con burbujas de Grande. pinit INSTAGRAM

Esta semana, la ex miniestrella de Nickelodeon lució en Instagram el look más espectacular hasta la fecha, protagonizado por un postizo gigantesco adornado con un gran lazo negro. Se trata de una cola de caballo XXXL, adornada con gomas que crean un efecto burbuja fantástico. La verdad: no sabemos cómo puede sujetar tanto volumen en una cabeza tan pequeña.

Ariana Grande se ha convertido recientemente en la mujer más seguida de Instagram (146.3 millones de seguidores frente a los 146.2 de Selena Gomez), con lo que es comprensible que se preocupe cada vez más por ofrecer a sus 'followers' este tipo de sobresaltos estéticos, tan entretenidos. Sin embargo, no podemos olvidar el relato de los dolores de cabeza, terribles, que confesó sufrir debido a tanto peso y tan innecesario. ¿De verdad merece la pena, Ariana?

No te pierdas

Looks de pelo retro de las famosas que serán tendencia esta primavera

Paula Echevarría ya tiene el corrector low cost que borra las ojeras de una pasada

Seis razones para cortarte el pelo corto pixie como Soraya Arnelas