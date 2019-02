20 feb 2019

Largo. Muy largo. Cabello muy, muy largo. Sin excusas. Lo que viene a ser un melenón de toda la vida, vamos. Así es cómo se dibuja uno de los estilos más clásicos y actuales a la vez. El secreto para una melena XXL favorecedora es tenerla muy cuidada y que desprenda chic y glamour a partes iguales.

Mitad seco, mitad wet look

Uno de los estilos que con más fuerza se vieron esta temporada: melenas largas que combinan un frontal pulido y de efecto wet con medios y puntas secos, que mantienen su brillo y suavidad naturales. Para que quede bien es imprescindible que la parte wet esté perfectamente estructurada, muy marcada, y la parte seca se vea brillante y ligera.

En el desfile de Versace, Gigi Hadid mezcló tres tendencias de la temporada en un solo look: pelo mitad wet, mitad seco; horquillas exageradas y raya muy tumbada.

Melena entera

Sólo una cabellera muy, muy abundante y con mucha textura y cuerpo puede permitirse muchas capas cuando se deja crecer larga. El propio peso del cabello le resta volumen a medida de que se alarga, y si además se capea, se corre el riesgo de que se vea demasiado escasa.

¿Cómo dominar entonces esa melena entera? Julia Roberts la lleva como nadie: sea totalmente lisa o con unas ondas abiertas, la actriz demuestra que no, que no hay que cortarse la melena a los 30, y que llevarla como hace ella a los 50 puede quedar muy bien. Muy, muy bien. Eso sí: la regla número uno es que se vea pelazo. Pero pelazo del de verdad: no hay nada más triste que una melena larga con cuatro pelos despeluchados al final.

El secreto del melenón de Julia Roberts es llevar la melena muy entera, casi cuadrada, con sólo algunas capas en torno al rostro, para aligerarlo cerca de la cara.

Coleta alta

Un clásico entre las melenas, que además resulta muy favorecedor cuando se tiene un óvalo facial firme o unos pómulos afilados como cuchillas: la cola de caballo muy alta, que surge desde la coronilla, deslizándose en caída libre, no pasa nunca de moda.

Ariana Grande ha convertido el combo melena & coleta en su seña de identidad.

Retirada de la cara

Controlado por delante – salvaje por detrás. Una de las ventajas del cabello ultra largo es que puede cambiar de dirección a mitad de la partida, e ir terso y perfectamente recogido en torno al rostro para luego caer en una cascada de rizos por la espalda.

Jourdan Dunn sabe como sacar partido a la melena con una trenza diadema de raíz y bucles – con la ayuda de algunas extensiones – de nuca para abajo.

Ondas surferas

No fallan. Son sensuales, libres, seductoras… Al cabello con textura natural le nacen casi de forma inevitable, aunque hay ayuditas muy sencillas para hacerlas surgir. Desde dormir con dos a cuatro trenzas suaves a hacerse moñetes mientras se seca o amasar el cabello con los dedos si se deja al aire, las ondas no fallan cuando de melenones se trata.

Nadie, absolutamente nadie, domina las ondas como Gisele, quien, por cierto, asegura que no se peina nunca, ¡sólo con los dedos!

Con lazo

Horquillas, lazos y hasta broches han sido tres de los grandes protagonistas de las pasarelas: basta un complemento bien elegido para darle un aire nuevo al cabello, ¡y a veces basta con un lazo de terciopelo!

Adir Abergel, uno de los grandes de la peluquería actual, demuestra que se puede hacer una gargantilla y una coleta con un único lazo.

