1 mar 2019

Dicen que tanto la moda como la belleza son cíclicas y cada temporada tanto los diseñadores como los peluqueros se inspiran en looks del pasado para crear las tendencias de la nueva temporada. Para esta primavera los entendidos en cabello aseguran que los peinados que lucieron Cher, Twiggy, Sofía Loren y Drew Barrymore en su época de máximo esplendor son los que también llevarán tanto las famosas como el resto de los mortales. ¿Con cuál de estos looks capilares te quedas?

A finales de los años noventa Drew barrymore tenía claro cuál era su accesorio capilar preferido: las flores frescas. Ahora también se llevan. pinit getty

El poder de una flor

El accesorio para el cabello más chic (y más asequible) que puedes usar esta primavera es una flor natural. Eso sí, olvídate de la típica corona de flores de Coachella e inspírate en las que lució Drew Barrymore en los años noventa. Colocarlas es fácil: solo tienes que cruzar un par de horquillas del color de tu cabello en el tallo para que se agarren bien a tu cabello y añadirle un toque de laca para que mantengan su aspecto fresco. Rodarte es quien ha subido esta tendencia a la pasarela en su colección primavera 2019 y Emma Stone una de las famosas que la ha lucido recientemente antes las cámaras.

Sofía Loren supo deender su castaño en el Hollywood de rubias. Este tono vuelve a ser lo más esta primavera. pinit getty

La calidez del castaño

Aunque estos últimos años las tonalidades frías han sido las reinas de la peluquerías, este año los tonos cálidos vuelven con fuerza. Atenta tanto a las melenas rubias con matices dorados como a las castañas con toques rojizos, porque amenazan con convertirse en las reinas de la temporada. Además, son más favorecedoras para cualquier tono de piel que los tintes heleados. Echa un vistazo a las fotografías o películas de cuando Sofía Loren era joven para saber cómo deberías calentar tu cabello.

La melena larga y con brillo, como la que ha lucido Cher durante casi toda su carrera, es un básico para esta temporada. pinit getty

Una melena brillante

Los cabellos largos y muy brillantes, tal y como lo llevaba Cher en sus tiempos de máximo esplendor y como lo pasea ahora Kim Kardashian, son imprescindibles. La hidratación es clave para que el pelo tenga mucho brillo; así que no te olvides de usar acondicionador cada vez que laves tu cabeza y de aplicar una mascarilla (y dejarla actuar el tiempo necesario) una vez a la semana. Y un toque de spray de brillo te proporcionará un resplandor extra.

El pixie con el que se atrevió la modelo Twiggy en los años sesenta sigue siendo de lo más cool. pinit getty

El corte más atrevido

Si te has pasado con los tintes en los últimos años, es hora de sanear tu cabello. Y qué mejor manera de hacerlo que con un buen corte estilo Twiggy. Famosas como Michelle Williams y Kristen Stewart han demostrado durante mucho tiempo que el pelo corto no solo no es aburrido, sino que puede ser versátil, divertido y sexy. Eso sí, debes acudir a un peluquero experto, que sepa realizar el estilo que mejor le vaya a la forma de tu cara.

