17 mar 2019

Compartir en google plus

Acaba de iniciarse el Festival de Málaga y nosotras más que felices de ver pasearse por la alfombra roja a tantísimos rostros conocidos. Tenemos que reconocer que nuestros posados favoritos son los de ellas, porque gracias a sus looks y trucos ‘beauty’ conseguimos la inspiración que andamos buscando. Y en esta edición nuestra indiscutible protagonista es Blanca Suárez. Tiene siempre el look idóneo para cada momento, sin embargo ha sido su pelo lo que más nos ha gustado en esta ocasión.

La joven de 30 años ha hecho dos posados: en uno aparecía con moño y, sumandos a la tendencia de las horquillas, un puñado de accesorios con brillo se colaban asimétricamente en su cabeza. Lo que no esperábamos es que para la fiesta de por la noche la actriz sorprendería con flequillo. Sí, y porque sabemos que no es suyo, sino pensaríamos que se lo ha cortado expresamente para este evento.

Blanca Suárez con flequillo en el Festival de Málaga. pinit gtres

Su vestido largo, negro y estampado se ha colado entre nuestros favoritos de esta 22 edición y está firmado por Oscar de la Renta. La encargada del pelo y maquillaje de Blanca Suárez ha sido su amiga Natalia Belda, y ha optado por ponerle este flequillo que, a nuestro parecer, le queda ideal. ¡Todo le sienta bien a Blanca!

Blanca Suárez en el Festival de Málaga. pinit gtres

No es la primera vez que la actriz muestra un cambio de imagen. Hace unos meses sorprendió con un look beauty inspirado en los años ochenta. No cabe duda de que la protagonista de ‘Las Chicas del cable’ es muy camaleónica y aún nos quedan muchas sorpresas por ver.

Además...

Piercing en las uñas: la nueva moda que ha sacado Blanca Suárez

El look de Macarena García que querrás copiar de principio a fin

Los pantalones rosa chicle que sí te atreverás a llevar