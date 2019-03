22 mar 2019

Sara Sálamo recibió ayer en Málaga el Premio Belleza Comprometida que concede L’Oréal Professionnel, marca de belleza dedicada al cuidado del cabello. El galardón solidario se entrega a actrices que tengan un brillante presente profesional, así como un compromiso social con con la causa de la mujer. Sara ha recibido 6.000 euros que ha donado a la Fundación Ana Bella, que trabaja en favor de las mujeres maltratadas. Hemos hablado con la actriz justo antes del acto, donde nos ha contado cómo cuida su envidiable melena.

"Tengo buen pelo por genética y muchísima cantidad, pero soy una obsesa de la hidratación y siempre es lo que más me preocupa. Por eso desde que estoy embarazada no he decuidado el paso del acondicionador y la mascarilla", asegura Sara. De hecho, solo ha sentido su melena castigada una vez en su vida: "me tiñeron con reflejos azules para un rodaje y tuve que utilizar mucha hidratación y mucha mascarilla para compensar los efectos del tinte", recuerda. Además, la intérrete de Todos lo saben se ha dado cuenta de que su cabello está mucho mejor si no lo lava más de la cuenta; por lo que solo lo hace cada tres o cuatro días.

Sara lleva confiando su melena al peluquero Alberto Cerdán desde que tenía 15 años."Es mi persona de confianza desde que me contrató como modelo publicitaria a los 15 años en Tenerife y, siempre que voy a visitarle a su salón permito que me haga en el cabello lo que quiera; él sabe como nadie cómo cuidarlo y mimarlo", asegura. De hecho Cerdán es el creador del estilo capilar -melena larga, flequillo y reflejos claros de medios a puntas- tan característico de la tinerfeña. "Este look es con el que me siento más cómoda. Creo que es una de mis señas de identidad y solo me lo cortaría radicalmente por un papel que mereciera la pena", confiesa.

Sara es la protagonista varias delas publicaciones del perfil de Instagrma del peluquero Alberto Cerdán. pinit Instagram: @albertocerdan_ac

No te pierdas...

- El maquillaje con eyeliner azul de Sara Sálamo es perfecto para subrayar tu mirada

- Belleza premamá: los cuidados para estar guapa durante el embarazo

- Meghan Markle presume de embarazo y de pelazo