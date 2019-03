23 mar 2019

Hace ya más de una semana desde que el Festival de Málaga dio comienzo, y desde entonces no han dejado de pasearse por la alfombra roja innumerables caras conocidas del cine español. Y no sabemos si algunas de ellas se han puesto de acuerdo en hacer un cambio de look en este evento, pero primero fue Blanca Suárez, añadiendo a su pelo un flequillo que nos dejó con la boca abierta, y ahora ha sido la también actriz María Pedraza la que ha sorprendido a todos con un arriesgado y radical cambio de imagen. Con el pelo corto, mucho más oscuro y flequillo se dejaba ver en la alfombra roja con un impresionante vestido multicolor con transparencias de Balmain.

Sabemos que no se trata de un cambio de look a largo plazo, sino que más bien ha querido optar por este giro a su imagen para la presentación de su última película ‘A quién te llevarías a una isla desierta’. Somos muy fans de su estilo y de su pelo, pero hay que reconocer que no le queda nada mal el pelo así… El encargado ha sido Iván Gómez, con quien ya ha trabajado en innumerables ocasiones.

La actriz, que debutó en 2017 con ‘Amar’, no ha dejado de trabajar en la interpretación desde entonces. ‘La casa de papel’ o ‘Elite’ son algunas de las series internacionales que le han lanzado al estrellato y ahora se encuentra rodando en Málaga ‘Top boy’. Sin dejar de lado la danza y su trabajo también com imagen de algunas marcas de belleza y de moda, María Pedraza promete ser una joven que va a dar mucho de qué hablar…

