El cabello rubio jamás pasará de moda y de hecho esta temporada se presenta como el tono ganador con diferencia pero eso sí, en su versión más fría. La responsable de ello fue Lucy Boynton con sus apariciones en los Globos de Oro y en los Oscar este 2019 y además con el corte de moda. Esta es una de las causas de que el rubio dorado haya cedido su primer puesto a los rubios nórdicos, platino, ceniza e incluso grisáceos esta temporada.

Sí lo sabemos... Si partimos de una base oscura no es demasiado fácil llegar a estos tonos, pero no hay nada que un buen estilista no pueda conseguir. Así que si con la llegada de la primavera estás pensando en un cambio de 'look' total y el rubio no es tu color natural, decantarte por uno de estos tonos puede ser una muy buena opción de conseguirlo. Pero antes deberás tener muy clara una cosa, el cabello rubio o claro necesita un cuidado especial para que no se convierta en ese odiado amarillo 'pollito', por eso es importante que empieces a adentrarte en el mundo de los champús matificadores.

La primera en recomendárnoslos fue la 'influencer' Teresa Bass con su champú morado y con su truco para conseguir ese color blanquito en nuestro cabello y ahora le ha tocado el turno a la 'influencer' Paula Argüelles:

"Uno de mis últimos descubrimientos ha sido este champú y mascarilla de la gama Silver Blonde de Natur Vital, el olor a arándanos, granada.. y el color y brillo que da al pelo es increíble. ¡Es perfecto para pelo rubio, castaño claro y decolorado!" ha confesado a sus seguidores en Instagram.

Y lo cierto es que si hay algo que siempre nos encanta de sus 'looks' es su 'melenaza' rubia con su raíz oscura natural y su cabello siempre matificado y brillante. Así que después de saber cuál es su champú favorito para conseguir ese 'pelazo', no hemos podido resistirnos a buscarlo en la web y ¡tenemos buenísimas noticias!

Tanto el champú como la mascarilla Silver Blonde son perfectos para unificar el color en cabellos claros o decolorados y además de aportar brillo y suavidad tienen un precio ¡súper low cost! Por un lado, el champú solo te costará 4,98 euros y la mascarilla 5,85 euros.

Champú con keratina y betaína vegetal, para cabellos rubios 'Silver Blonde', 4,87 euros. pinit Natur Vital.

Nosotras ya lo hemos fichado para añadir a nuestros imprescindibles de neceser esta primavera y verano ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte con él?

