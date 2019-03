28 mar 2019

No se puede decir que esté en un momento álgido de su biografía: aunque los negocios van tan bien como cabe esperar en la familia Kardashian, su relación con el jugador de baloncesto Tristan Thompson, padre de su hija True, ha sido afectada por repetidas infidelidades, y además está pensando en pasar por el quirófano para ponerse pecho, pues tras el parto siente que "ya no hay nada ahí". Podremos contemplar toda su crisis sentimental en la nueva temporada de "Keeping Up With The Kardashians", que está a punto de estrenarse: el avance no puede ser más revelador, con Khloé llorando a lágrima viva por la traición de Thompson.

Detalle de la impresionante peluca rizada que llevó Khloé Kardashian. pinit INSTAGRAM

Por suerte, en la vida real la jefa de Good American (su firma de vaqueros) sigue acudiendo a todas las fiestas que puede, como el 75 cumpleaños de la diva de la canción Diana Ross, celebrado en Los Ángeles. De hecho, Khloé Kardashian le robó totalmente la fiesta a Ross gracias a un look capilar imposible que quería ser un homenaje a la icónica melena de la cantante disco. Su peluca intensamente rizada y rubia se convirtió en el objetivo de todos los flashes.

El impresionante look dorado de diva total de Khloé Kardashian. pinit INSTAGRAM

Se trata de un look creado por uno de los estilistas 'beauty' de cabecera de las Kardashian, Andrew Fitzsimons, que además se acompañaba de un 'outfit' dorado igualmente espectacular. Aunque Khloé está guapísima, la ocurrencia no fue del gusto de todas las fans de Diana Ross, que acusaron a la Kardashain rubia de apropiarse de una seña de identidad que no le pertenece. Igual no estamos volviendo un poco locas con nuestra manía de sacarle todos los peros posibles a los looks, ¿no?