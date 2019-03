12 mar 2019

Las seguidoras de la primera era de las Kardashian, cuando aún no eran más que estrellas de 'reality show' y aspirantes a 'celebrities', lo sabemos: la hermana que más ha mutado desde la adolescencia hasta hoy, más incluso que Kylie Jenner, es Khloé Kardashian. No solo ha transmutado cara y cuerpo a golpe de ejercicio y cirujano, sino que se ha convertido en la exploradora de looks más atrevida. Mientras sus hermanas se empeñan en fijar las señas de identidad de cada una, ella no teme experimentar. Sobre todo con su pelo.

La melena rosa pastel fue uno de sus cambios de look más celebrados. pinit INSTAGRAM

A diferencia del resto de sus hermanas, Khloé Kardashian no se limita a pelucas y extensiones a la hora de cambiar de look de pelo. Sus cortes y teñidos son reales como la vida misma. En los útimos meses hemos visto cómo se apuntaba a dos de las tendencias más pujantes del año: el color rosa pastel y un afilado corte 'bob' en platino que le queda genial.

El color platino, dificilísimo de mantener, parece ser su favorito. pinit INSTAGRAM

Será difícil que Khloé renuncie al look de rubia platino híper sexy que tanto le ha costado alcanzar. Su estilo no tienen nada que ver con el de sus hermanas, más inclinadas a cultivar la belleza morena que heredaron de su padre.

Un peinado básico-clásico en el catálogo de Khloé:el moño alto. pinit INSTAGRAM

Su camino hacia el platino ha sido lento pero sin pausa: transitó desde un pelo castaño a las consabidas mechas rubias y de ahí, a una melena dorada con raíz oscura que copiaron miles de sus fans. Aquí la lleva recogida en uno de sus icónicos moños altos, uno de sus peinados más recurrentes.

La inevitable melena leonina, a tope de extensiones. pinit INSTAGRAM

Por supuesto, Koko también da rienda suelta a las extensiones, casi siempre en looks que se pasan un poco de frenada, como este homenaje sin reinterpretación ni sofisticación que valga a las leoninas melenas de los 90.

El look más favorecedor: un 'bob' con textura. pinit INSTAGRAM

Sin embargo, el corte de pelo que mejor le sienta y al que siempre termina volviendo es el 'bob', más o menos largo, pero siempre por encima de los hombros. Esta versión con textura y un plus de volumen favorece prácticamente a todos los tipos de óvalo facial.

Un plachado extremo en el que se observa perfectamente el trabajo de color. pinit INSTAGRAM

Aquí la vemos en una versión híper planchada del 'bob', en ese momento en el que todas las Kardashians siguieron la estela de Kim y se apuntaron al efecto 'glass hair'. No es demasiado favorecedor, pero se perfectamente el trabajo de color que Khloé llevó hasta pasarse definitivamente al platino.

La melena castaña que Khloé Kardashian llevaba en julio de 2017. pinit INSTAGRAM

Este es el look que Koko llevaba en julio de 2017, hace solo dos años. Podemos ver perfectamente cómo ha transitado de una melena castaña que se fue aclarando progresivamente a la rubia explosiva que es hoy. Será interesante comprobar cuánto tiempo puede aguantar su pelo las decoloraciones progresivas. Quizá tenga que terminar usando pelucas, como su sabia hermana Kylie Jenner.

