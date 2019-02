20 feb 2019

Se ha convertido en un clásico entre las famosas y actrices que venden, sobre todo, 'sex appeal': medir su alcance erótico con el de la mujer más arrebatadora de la historia, imitando su icónica melenita platino y el mohín de sus labios rojos. La maniobra, de tan vista, ya es un poco de Carnaval, sobre todo cuando recurren a ella mujeres que no alcanzan a comunicar la irresistible mezcla de vulnerabilidad, inocencia y seducción que desplegaba Marilyn Monroe. Casi todas las Kardashian-Jenner han pasado por su fase Marilyn y ahora le toca el turno a Khloé Kardashian, poco ducha en la expresión de las complejidades del alma, más allá de los estereotipos de lo sexy.

Khloé Kardashian, con su nuevo look a lo Marilyn Monroe. pinit INSTAGRAM

Lo cierto es que, en su caso, no estamos ante una sesión de fotos profesional en la que se persigue, con un 'acting' estudiado al milímetro, imitar a la Monroe. Khloé Kardashian estaba inmersa en uno de sus cambios de look y, a mitad del proceso, justo entre el corte definitivo y el final de una decoloración radical, hizo un parón para hacerse la típica y tópica foto Marilyn. Está guapísima, lo habitual en estas hermanas que han decidido metamorfosear su físico por la vía de la cirugía. Pero esta cita constante al estereotipo de la rubia sexy ya no sorprende ni divierte, Más bien cansa.

Michelle Williams como Marilyn Monroe en "Mi semana con Marilyn". pinit PINTEREST

Un par de días después, Khloé subió la foto de su cambio de look definitivo, bastante mas acorde con su propia personalidad pero, según sus millones de 'followers', aún muy deudor del espíritu de Marilyn. Lleva un 'bob' bastante corto, con un tono de rubio más cálido y con un maquillaje que no busca ya la blancura, sino los tonos satinados y mates del 'contouring' radical marca Kardashian. La verdad: hace falta algo más que ser rubia y entreabrir los labios para imitar a Monroe. De hecho, solo conocemos a una actriz que pueda recordarla de verdad: Michelle Williams, quien interpretó a la fallecida actriz en "Mi semana con Marilyn". Si no la habéis visto, no os la perdáis.

