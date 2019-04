3 abr 2019

Enérgica, segura de sí misma, sin complejos, generosa y humilde, es el símbolo supremo del empoderamiento femenino y una verdadera mujer que lo vale. Así definen desde L’Oréal Paris a Céline Dion, nueva embajadora global de la marca de belleza. “Estoy emocionada de que en esta etapa de mi vida mi voz sirva para que las demás mujeres se sientan bellas, seguras y aprendan a aceptarse a sí mismas”, ha declarado ella, quien ha reconocido que cuando era joven no me sentía segura, ya que no se venía guapa, no le gustaban sus dientes, estaba muy flaca y por todo ellos se metían con ella en la escuela.

Aunque Céline se hizo famosa en el mundo entero hace 30 años, cuando compitió en Eurovisión, es ahora el cuando la canadiense está renaciendo: sus actuaciones en Las Vegas –concluyen el próximo mes de junio– la han subido al escenario cuatro noches por semana, a finales de año sacará nuevo disco y su equipo de estilistas han conseguido transformar su imagen, convirtiéndola en un icono de moda que causa sensación en las redes sociales. “Céline es una mujer de autoestima innata, que ha seguido su corazón para lograr el éxito, desafiando los estereotipos y abriendo camino a muchas otras mujeres, y encarna completamente nuestra misión de marca ‘porque yo lo valgo’”, asegura Pierre-Emmanuel Angeloglou, presidente global de L’Oréal Paris.

Céline Dion ha comenzado su colaboración con L'Oréal Paris como imagen de la gama de tintes capilares Excellence. pinit cortesía de l'oréal paris

Su debut en la televisión será el próximo 22 de abril con el anuncio de Excellence coloración para el cabello de uso casero, que leva más de 20 años cuidando el color de las mujeres españolas y siendo la número 1 de nuestro mercado–. El spot ha sido grabado en el corazón de París y en él destaca el lado divertido y juguetón de la cantante.

