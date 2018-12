12 dic 2018

El próximo mes de febrero cumplirá nada menos que medio siglo. Y parece como si acabara de dejar el café sobre su mesa del Central Perk en la mítica serie 'Friends'… Parece que el tiempo no pasa por Jennifer Aniston. Además de una gran genética, ¿cuáles son sus secretos de belleza para parecer cada día más joven?

Dormir, dormir y dormir

Ya explicamos que descansar bien es el mejor tratamiento de belleza que existe. Y el más barato. Y el más eficaz. Y el mejor para todo nuestro organismo. Así que no es de extrañar que dos mujeres tan espectaculares como Jennifer Aniston y Jennifer Lopez compartan este truco de belleza: dormir todo lo que necesitan. Menos Netflix ¡y más descanso!

¿Morena? Solo de bote

Además de descansar, Jennifer Aniston asegura que tiene otro secreto 'beauty': usar protector solar de forma constante y sin excepciones. Reconoce que fue una auténtica adicta al bronceado. Como tantas mujeres de su generación, en el pasado hacía lo que fuera para ponerse morena. “Me cubría de aceite para bebés y hacía cuanto podía para quemarme”, llegó a confesar. Pero desde hace ya un par de décadas aplica de forma regular y sin excusas un protector solar con índice 50.

Su pelo, su fuerza

Su melena siempre fue uno de sus puntos fuertes, pero es que además, ese melenón le ayuda a parecer más joven. Y para cuidarlo, no se la juega: tiene una relación muy estrecha desde que comenzó en 'Friends' con Chris McMillan, su estilista desde que, hace ya casi 30 años, le cortara el mítico corte de pelo conocido como 'The Rachel', con el nombre de su personaje en 'Friends'.

Y que nadie crea que sus looks son casuales, a pesar de que sea la reina del estilo más perfectamente despeinado que existe: antes de un evento o una sesión de fotos, pasan días intercambiando fotos y propuestas hasta dar con su look ideal.

Chris McMillan no es solo su peluquero desde hace años, sino que también es uno de sus mejores amigos y la persona con la que la actriz creó la marca de productos capilares Living Proof. pinit

Maquillaje: solo un poco

No siempre menos es más, pero cuando se combinan edad y maquillaje, sin duda, menos sí es más, ¡mucho más! No veremos nunca a la actriz con looks exagerados: juega siempre con tonos nude, destacando mucho las pestañas y apostando por una piel luminosa. Rechaza las bases de maquillaje muy pesadas a favor de fórmulas ligeras, con una cobertura modulable, o bien cremas hidratantes con color, para mantener el cutis transparente.

Ejercicio: mucho y variado

Su silueta ¡y esos brazos en forma! no son fruto de la casualidad: la actriz entrena prácticamente todos los días y le gusta cambiar de tipo de entrenamiento para retar al cuerpo y además, no aburrirse. Además de yoga, practica ejercicio por intervalos, que le resulta muy entretenido ¡y quema muchas calorías!

Entrenamiento en ayunas

Suele desayunar un 'smoothie' con frutos rojos, espinacas, proteína en polvo, extracto de maca y vitamina C, pero de vez en cuando, entrena en ayunas, con solo un café en el cuerpo, para que el organismo tire de las reservas de grasa en vez de la energía que le da la comida.

Más electricidad, menos bótox

En una ocasión declaró, “¿para qué querría nadie atrofiar los músculos?”, refiriéndose al bótox. Su forma de abordar el envejecimiento muscular es el contrario: en vez de paralizarlos mediante toxina botulínica, los estimula con tratamientos de microestimulación facial. Son protocolos que usan microcorrientes para trabajar la musculatura facial, lo que ella ha denominado “entrenamiento para la cara”. Este tipo de tratamientos de electroestimulación ayudan a tensar y reafirmar el rostro sin alterar ni hinchar las facciones.

Comer sano sin obsesiones

Intentó no tomar lácteos una temporada, pero su pasión por el queso ganó la batalla. De la misma forma que, aunque procura no pasarse con los carbohidratos, disfruta muchísimo con un buen plato de pasta o unos tacos mexicanos. Para cuidarse, procura comer sobre todo verduras (bio, siempre que puede) y proteína magra para mantenerse en su peso.

Muy Hollywood: sauna de infrarrojos

Le copió el truco a su compañera de 'Friends', Courteney Cox, y adquirió una sauna de infrarrojos para su casa. Asegura que detoxifica, depura y rejuvenece, realizando de dos a tres tratamientos por semana, siempre después del entrenamiento.

Meditación: su tiempo para sí misma

Reconoce que siempre procuró reservar un espacio propio para ella, no importa lo locos o ajetreados que fueran sus horarios. ¿Su forma de cuidarse? Se reserva su primer tiempo de la mañana, incluso antes de tomar café, haciendo una meditación en el mismo dormitorio.

Los domingos, su día de spa

Si está en casa y no sale, reserva este día para unos mimos cutáneos. Se hace un minifacial compuesto de exfoliación más mascarilla hidratante y un 'peeling' renovador de pies a cabeza.

Agua, agua y agua

Asegura que agua, descanso y protector solar son su trilogía de cuidados básicos. Claro que también es imagen de una marca de agua embotellada muy popular en Estados Unidos, así que no es de extrañar que declare sus bondades. En cualquier caso, ya se sabe que estar bien hidratada siempre viene bien. ¡A todos!

