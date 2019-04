11 abr 2019

Las tendencias de color capilar para esta primavera pasan por el blanco nórdico a lo Juego de Tronos, el castaño chocolate kate o el pelirrojo en sus infinitos matices. Sin embargo, Jennifer Lopez nos ha sorprendido luciendo la coloración más arriesgada de la temporada que, probablemente se va a convertir en tendencia: el tinte animal print.

Jlo acaba de estrenar Medicine, su nuevo vidioclip en el que, como es costumbre, la cantante luce varios looks de pelo y maquillaje que no dejan indiferente a nadie. Chris Appleton, su peluquero de cabecera, ha compartido una imagen en su cuenta de Instagram en la que se refiere a la melena de Jennifer como animal print hair (pelo de estampado animal). Esta coloración mezcla tonos dorados, con castaños e incluso algún cobrizo, para emular la piel de animales como el tigre o el leopardo. ¿Qué técnica habrá empleado Appleton para conseguir este acabado? Habrá que estar atentos a las redes sociales del peluquero porque seguramente pronto lo desvelará.

El animal printa hair de Jennifer Lopez es el look de pelo más impactante de su último videoclip. pinit instagram: @chrisappleton1

Pero este no es el único look de pelo sorprendente del último videoclip de JLo. En principio pensaba lucir el cabello completamente blanco, pero en las pruebas tanto ella como su equipo se dieron cuenta de que este tono no le favorecía en absoluto. De hecho, incluso ella ha bromeado que con ese color se parecía a su abuela. Así que se decantó por la melena castaña, con matices dorados, y peinada de diferentes formas: coleta alta extralarga, interminables trenzas combinadas con un sombrero de cowboy, un moño alto que simula una pirámide de bolas de helado y tres half buns a modo de diadema. Pura fantasía.

Este moño es otro de los originales peinados que JLo luce en Medicine. pinit instagram: @chrisappleton1

