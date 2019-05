9 may 2019

Lo reconocemos: nos obsesiona el pelo. Sobre todo tenerlo sano, brillante y, a ser posible, abundante. Todo un reto para las que tenemos el cabello liso y fino, probablemente el que más trasluce los avatares de la vida que le afectan: estrés, cansancio, cambios hormonales, desajustes con la comida, dietas radicales... Es inevitable que las circunstancias vitales, incluso las felices, hagan mella en la melena, así que no podremos evitar que tras el parto o al cumplir años sintamos que el pelo se debilita. La decisión de Rocío Osorno, mamá reciente, de recurrir a unas vitaminas no puede ser más oportuna: es momento de darle un empujón a la química de nuestro cuerpo.

Las vitaminas con las que Rocío Osorno potencia su pelazo. pinit INSTAGRAM

Aunque muchas veces la publicidad de este tipo de complejos vitamínicos hace hincapié en datos no científicos (como la leyenda urbana de que con los cambios de estación se nos cae más el pelo), no cabe dudar automáticamente del efecto de este tipo de refuerzos. De hecho, este es uno de los que más se suelen recetar y los comentarios de los usuarios son mayoritariamente positivos: su uso constante (mínimo tres meses) redunda en un fortalecimiento perceptible de uñas y cabello.

Vitacrecil Complex Forte, las vitaminas que le han recomendado a Rocío Osorno para mantener su pelazo, no hacen milagros, pero compensan los desajustes en las vidas ajetreadas, cuando no comemos de manera cien por cien equilibrada. Sus componentes, L-cistina, biotina, ácido pantoténico, vitamina B6, hierro y zinc, ayudan a que el cabello crezca fuerte. Eso sí: hay que ser constante y no dejarlas. De hecho, es posible comprar una formulación en sobres con sabor a naranja que dan menos pereza que las cápsulas. Vamos a probarlas.

