14 may 2019

Las necesidades de nuestro cabello cambian temporada tras temporada, ya sea por la caspa, la falda de volumen, falta de brillo, debilidad, rotura, caída..., de hecho esta última es uno de los problemas más frecuentes con los que nos encontramos también en primavera. De hecho el cambio de las estaciones tiene mucho que ver con la renovación capilar y por eso es muy importante que demos con los productos de cuidado de cabello adecuados para frenar esa caída excesiva, recuperar el volumen perdido y el brillo de nuestro cabello. Una búsqueda del champú perfecto que la influencer Paula Argüelles nos ha resuelto en su Instagram con un nuevo imprescindible: el champú de cebolla.

Sin duda se trata de uno de los champús de los que más hemos oído hablar esta temporada, junto con el champú morado. Y es que es perfecto para reforzar nuestro cabello desde dentro hacia afuera y combatir así la caída del cabello: "Llevo utilizando este champú tres meses y me lo compré junto con la mascarilla. ¡Es magia! Lo que promete es que te va a crecer más el pelo, que se te deja de caer y que da más brillo y os prometo que es verdad. A mi antes se me caía el pelo un montón y ahora no se me cae nada", ha asegurado en sus stories la influencer.

Paula Argüelles prefiere combinar los beneficios del champú con la mascarilla, también de extracto de cebolla: "Me la aplico como dos o tres veces por semana", afirma.

Paula Argüelles utiliza el champú, la mascarilla y el acondicionador de extracto de cebolla de Mi Rebotica. pinit Instagram.

Paula Argüelles se ha hecho también esta vez con el acondicionador de extracto de cebolla, una nueva incorporación de la marca que ya está disponible en la web de Mi Rebotica a la que pertenece.

Lo bueno de este champú de cebolla es que es perfecto para un uso frecuente, no tiene parabenos, colorantes ni siliconas. Paula Argüelles asegura que los resultados en el cabello comienzan a notarse después de un mes o dos utilizándolo y por si tú también te los estás preguntando... ¡No huele a cebolla! Ella misma lo ha aclarado a través de sus stories:

Paula Arguelles ha hablado sobre los resultados que ha notado en su cabello después de tres meses de aplicación de este champú. pinit Instagram.

Si ya estás pensando en hacerte con él, solo nos queda decirte que aún está disponible en la web de la marca. Conseguir el champú te costará 13,50 euros, la mascarilla tiene el mismo precio que el champú y el acondicionador 15,50 euros. ¿Preparada para pasar de pelo a pelazo este verano?

