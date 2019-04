16 abr 2019

Cabellos rubios, morados, cobrizos, castaños ¡todos nos encantan! Pero si tenemos que hablar del color más complicado de mantener y sobre todo si se trata de un cabello teñido, ese es sin ninguna duda el rubio. De hecho cuantas veces nos ha pasado que hemos visto a alguna de nuestras famosas favoritas con ese rubio platino perfecto y hemos pensado que nosotras no conseguimos alcanzar esa misma tonalidad.

Seamos sinceras... todas huimos de ese odiado amarillo pollito que lavado tras lavado acaba apareciendo un poquito más que antes y que destruye ese color perfecto que logramos después del primer día de peluquería. Es entonces cuando tenemos que contar con un aliado capaz de salvar cualquier tipo de cabello rubio: el champú morado.

La realidad de este producto para el cabello es que es capaz de actuar como un matizador de nuestro color. Todo gracias a los pigmentos violetas que logran bloquear ese color amarillento. De hecho, seguro que te sonará haber visto algún video en Instagram en el que con una simple aplicación de un producto morado consiguen sacar todo el brillo y la intensidad de cualquier tipo de cabello rubio como por arte de magia. Pues lamentamos decirte que no se trata de ningún truco, pero sí de la acción de este champú casi milagroso.

También han sido varias las influencers que se han animado a compartirlo con sus seguidores en las redes. Algunas como Teresa Bass incluso nos han dado las claves para conseguirlo a precio súper low cost.

De hecho, cada vez son más las marcas que incluyen este producto en versiones perfectas para todos los bolsillos y que lleva en las manos de los peluqueros y estilistas desde hace varios años.

Pero si hay un mito que durante todos estos años ha rodeado a este champú es que solo es para pelos rubios. Tenemos que decirte que esto no es del todo cierto, ya que al igual que consigue matizar ese tipo de cabellos, también logra el mismo efecto en los cabellos canosos haciendo que no deriven a un tono amarillento y atenta a esto, porque los cabellos castaños también están incluidos. En este caso los cabellos castaños necesitan que recurras al champú azul, el cual conseguirá que no deriven a ese tono rojizo que muchas veces acaba cogiendo nuestro cabello tras los lavados.

¿A qué esperas para poner un champú matizador en tu rutina de cabello?

