21 may 2019

Hay que reconocerlo: el reciente furor por las decoloraciones y los tintes de colores no naturales han marcado una brecha entre las mujeres que se atreven con lo evidentemente artificial y las que no, una frontera que, desafortunadamente, tiene también mucho que ver con la edad. Por lo general, las melenas rosas, azules o naranjas son territorio millenial y es muy difícil ver a mujeres de 40, 50, 60 años o más con este tipo de trabajo de coloración. ¿Por qué? A la vista del look que Helen Mirren ha llevado a Cannes, no lo entendemos.

Las inesperadas mechas rosas de Julia Roberts fueron virales. pinit INSTAGRAM

Nos encanta cómo Helen Mirren, de 73 años, ha coordinado el color de su vestido rosa dorado con el de su pelo, optando por un tono muy suave de rosa que matiza con un tono más claro, práticamente imperceptible, en la zona delantera. Verla sobre la alfombra roja del festival de Cannes con un look tan atrevido volvió locos hasta a los fotógrafos. Casi tanto como hizo Kylie Jenner en la Met Gala, usando exactamente la misma estrategia: coordinar estilismo y color del pelo (o peluca). Como vemos, basta tener la actitud y personalidad adecuada para atreverse con las tendencias más llamativas.

Kylie Jenner también coordinó vestido y pelo en la pasada Met Gala. pinit INSTAGRAM

No es la primera vez que Helen Mirren recurre al rosa para ponerle la guinda a un look de 'red carpet': ya lo hizo en la gala de los premios Bafta en 2013. La que sí se estrenó con el rosa hace algunos meses fue Julia Roberts, quien a sus 52 años sorprendió con unas suaves mechas rosas durante una aparición en televisión. Tanto Mirren como Roberts optan por apuntarse a las tendencias millenial, aunque con la sutileza suficiente como para no gritarlas. Una decisión que nos muestra tanto su sabiduría como sus ganas de divertirse.

