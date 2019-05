20 may 2019

La tribu de la moda, ese grupo de fashionistas formado por modelos, analistas, fotógrafas, infuencers y editoras de las revistas, son una inspiración constante no solo por sus estilismos, sino también por su look capilar. Expertas máximas de la tendencia, son tan sofisticadas con su indumentaria como sensatas con su pelo. Su vida ajetreada requiere bajo mantenimiento, fácil peinado y cortes minimalistas que pueda ser constantemente actualizados. Lo que hemos descubierto es que, además, están eligiendo masivamente looks que rejuvenecen como poco cinco años. Por ejemplo, el bob a la barbilla, con raya enmedio a ser posible, en un tono uniforme que armonice perfectamente con nuestra piel. No puede ser más aniñado.

Una versión más larga del bob a la barbilla, con texturas añadidas. pinit INSTAGRAM

Una opcion alternativa al bob a la barbilla lleva la melena un poco por encima de los hombros, lo que le confiere un plus de versatilidad. Primero, porque resulta facilísimo hacerse una cola de caballo para un look más cómodo o pulido. Segundo, porque admite un juego de texturas y desfilado que le puede dar un aire muy interesante a la melena. Recordemos: este es el corte de cabecera de Victoria Beckham, una genia a la hora de conseguir un estilo sin edad.

Una actualización del bob a la barbilla: con flequillo y franja decolorada. pinit INSTAGRAM

Una opción para romper el minimalismo del bob es jugar con el color, pero no con mechas en cualquiera de sus variantes (ni siquiera babylights), sino apostando por bloques de color. Una versión radical del decolorado californiano puede darle un toque absolutamente contemporáneo y atrevido a un corte de pelo que peca de conservador. Si además tus facciones admiten un flequillo afrancesado, puedes convertir un sencillísimo bob en una apuesta de vanguardia.

Si tienes ganas de cambiar radicalmente de color, el bob será tu aliado. pinit INSTAGRAM

Otra de las ventajas de este tipo de corte en cualquiera de sus largos es que se presta enormemente a los cambios de color con decoloración. Al ser tan minimalista y conservador, permite radicalidades como pasar de morena o castaña al rubio sin cargar demasiado las tintas del atrevimiento.

El bobo más corto es genial para mayores de 50: rejuvenece en extremo. pinit INSTAGRAM

Quizá el bob que más rejuvenece de todos los que hemos visto es el que apuesta por el largo más corto: por encima de la barbilla, pero siempre por debajo del labio superior. Es importante fijar con exactitud el largo en esta zona: más corto podríamos terminar pareciéndonos a un paje de la era medieval o algo peor. Esta opción en rubio platino y con flequillo nos parece fantástica para mujeres que ya no cumplan los 50: es atrevida, divertida y rejuvenece en extremo. Palabra de fashionistas.

