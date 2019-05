23 may 2019

No falla: es llegar a la playa y da igual que lo tengas liso, rizado u ondulado, ninguna melena sobrevive al encrespamiento que produce la alta dosis de humedad de la costa. Y aunque este efecto es perfecto para el cabello fino que busca más volumen, puede resultar bastante incómodo en el pelo más grueso y abundante. Por no hablar de si has utilizado herramientas de calor para alisar u ondular la melena. En solo unos minutos el peinado habrá desaparecido y Teresa Bass lo sabe.

Nuestra influencer favorita en el cuidado del cabello nos ha enseñado su mejor truco para acabar con el frizz si viajas a la playa a través de Instagram Stories. Se trata de un gesto beauty tan sencillo que nunca habrías imaginado que funcione.

"Ha sido llegar a Ibiza y mirad el encrespamiento que tengo. Así que he cogido el acondicionador del hotel y mirad lo que voy a hacer", explica Teresa en el vídeo. "Lo aplico desde la raíz por todo el pelo y se quita el encrespamiento a la vez que se absorbe el producto. Lo mejor: no se queda graso", concluye.

Teresa Bass aplicando acondicionador en su melena para acabar con el encrespamiento. pinit instagram stories

¿Por qué funciona? Uno de los principales motivos del encrespamiento no es otro que el de la falta de hidratación. Un cabello seco y desnutrido es un blanco fácil para esa humedad que están deseando recibir las fibras capilares dañadas. Por eso, cuando entra en contacto con un poco de acondicionador, cambia al instante.

Un truco muy útil a corto plazo que soluciona un bad hair day a corto plazo pero que no pondrá fin al verdadero problema: un pelo mal cuidado. Por eso si quieres mejorar su aspecto aunque estés en la selva tropical más húmeda del mundo no te olvides de: mantener las puntas sanas cortándolas una vez cada 3 meses, de no frotar el pelo con una toalla para secarlo, de utilizar siempre una mascarilla ultrahidratante o de no lavarlo con agua caliente que lo reseca aún más. Si sigues estos consejos, notarás la diferencia.

