10 jun 2019

Nuestra teoría tras la oleada de cambios de look en los premios Oscar 2019 se confirma: el bob es el corte de pelo tendencia del año 2019 por antonomasia. Y aunque algunas se empeñen en cambiar el rumbo (como Blanca Suárez y su melena extralarga conseguida con extensiones), son muchas las celebrities que prefieren cortar por lo sano: desde las más internacionales como Charlize Teron, Irina Shayk o Lucy Boynton hasta las famosas más cercanas de nuestro país como Amaia Salamanca, María Pedraza o Ana de Armas.

A esta larga lista se ha sumado una nueva miembro en el equipo: la top model Kaia Gerber se ha hecho con la melena corta más fresquita y rejuvenecedora del momento.

"The drama cut" (El drama del corte), escribía en Instagram la hija de Cindy Crawdford junto a la imagen de su cambio de look para describir la sensación al comprobar que se han deshecho de tu larga y venerada melena que con tanto mimo y cuidado has tratado durante años. Pero una obra del Director Creativo Global de Redken Guido Palau y la estilista Sandy Hullet, no podía salir mal. El resultado es de lo más favorecedor.

Recto, a la altura de la mandíbula y con los mechones delanteros desfilados para dar aún mucho más volumen. Perfecto para los cabellos finos y para los más estropeados. Ahora su melena brilla más y tiene un aspecto más sano y fuerte.

Además, es el corte de pelo perfecto para parecer más joven. Por supuesto que Kaia Gerber no lo necesita (tiene solo 17 años), pero se trata de un hairstyle rejuvenecedor porque aniña y dulfica las facciones del rostro aportando una imagen más teenager y desenfadada. ¿A qué esperas para llamar a tu peluquero y arrasar este verano?

