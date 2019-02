25 feb 2019

Después de ver los mejores looks de belleza de los Oscars 2019 nos ha quedado una cosa muy clara: ahora parece que todas quieren ser como Lucy Boynton. Desde que la actriz de la aclamada película 'Bohemian Rhapsody' saltara a la fama, el mundo beauty ha enloquecido con su melena, que se ha convertido en el 'must' de las tendencias para el cabello. Y es que todas las famosas quieren llevar el corte de pelo de moda que hace parecer más joven.

Emma Stone, Emilia Clarke, Irina Shayk... el hairstyle más visto en la alfombra roja de los premios no ha sido otro que la melena corta, más o menos por debajo de la mandíbula. ¿Podría ser el bob y micro bob el corte de pelo del año 2019? Nosotras diríamos que sí. Ha triunfado entre las famosas y va a triunfar también en las peluquerías para que cambies de look esta primavera. Aquí los motivos:

Irina Shayk en los Premios Oscar 2019. pinit getty

Porque te hará perecer más joven

Al igual que los flequillos te quitan años de encima, también puedes conseguir el mismo efecto con un buen corte de pelo que rompa con los esquemas. No hay otro estilo mejor que el bob para aportar ese aire juvenil y adolescente que lleva años buscando tu rostro. Un claro ejemplo de ello es el look beauty de Charlize Theron en la gala de los Oscars. Su melenita corta le hace parecer mucho más joven.

Charlize Theron con su nuevo look en la gala de los Oscars 2019. pinit getty

Porque lo puedes llevar de muchas formas distintas

Lo sabemos, te da miedo cortar tu adorado pelo largo porque crees que no vas a poder peinarte de ninguna forma y que ninguna goma te va a sujetar el pelo. Pero aunque no lo parezca hay una gran variedad de peinados fáciles y cool para melenas bob como el half up, el moño bajo y pulido, el rizo texturizado, el efecto mojado, con la raya al lado o en medio... Además, los accesorios para el pelo, como horquillas, pasadores o pinzas están muy de moda y permiten muchas combinaciones.

El look beauty de Lucy Boynton para los Oscars 2019 es todo un homenaje a Grace Kelly. pinit getty

Porque tu pelo necesita un saneamiento

Ni champús ni otros milagros divinos: las puntas abiertas y quemadas solo conocen una solución: las tijeras. Ahora es el momento de que las sanees al máximo y las prepares para la llegada del buen tiempo. Recuerda que el sol estropea y seca la melena en un abrir y cerrar de ojos, y mejor no hablemos de lo perjudicial que es el agua de la piscinas. Este corte de pelo devolverá todo el brillo y volumen que un cabello natural debe tener. ¿Prepada para el cambio?

