11 jun 2019

El verano es uno de los mayores enemigos de nuestra melena y más sin llegas a él sin haber saneado tus puntas abiertas. El sol, la sal y el cloro se encargarán de estropearlo aún más y pasarás a tener un pelo seco, dañado, apagado y probablemente dominado por el encrespamiento fruto de la deshidratación que está sufriendo. Pero que no cunda el pánico, Rocío Osorno tiene la solución con un producto que te ayudará a proteger y mejorar el aspecto de tu cabello.

La influencer ha compartido un truco que lleva utilizando desde que comenzó el verano y que le ha sentado de maravilla a su melena. "Os quiero enseñar un descubrimiento muy bueno para el pelo sobre todo ahora en esta época, que con el cloro, el sol y la sal se seca muchísimo el pelo", explica Rocío sobre el producto.

Rocío Osorno con el acondicionador sin aclarado low cost que utiliza para cuidar su melena en verano. pinit instagram stories

"Pedí hace unas semanas este acondicionador sin aclarado y me ha encantado. Hidrata muchísimo el pelo y no lo deja graso. Además, forma una película protectora para evitar a todos los factores que dañan la melena. Teniendo en cuenta que hace una semana me hice las mechas mirad qué bien lo tengo. Además es de 100 ml por lo que me lo podré llevar en mi maleta de mano este verano", concluye la diseañdora.

Toma nota: Leave In Conditioner de la firma Tony&Guy. Un producto específico para el cabello seco que puedes usar a diario para controlar el frizz y la humedad. Utilízalo después del lavado, con el pelo aún húmedo. Te ayudará a desenredarlo y a dejarlo suave y sedoso. Está disponible en la página web de la marca y cuesta 7,90 euros.

Acondicionador sin aclarado Leave In Conditioner de la firma Tony&Guy. (7,90 euros). pinit toni&guy

