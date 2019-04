26 abr 2019

Rocío Osorno se ha apuntado a una de las tendencias beauty de cejas que más está arrasando entre las famosas: el microblading. Para las que aún no estén al tanto de esta técnica, se trata de un tipo de tatuaje semipermanente que es perfecto para cubrir esas molestas calvitas que muchas tenemos en nuestras cejas, aportarles espesor, definir su forma o incluso reconstruirlas si no las tenemos o están muy poco marcadas.

"La verdad es que no las tengo mal definidas pero si tengo calvitas por algunas zonas" revelaba ayer la influencer en sus últimos stories. Esa es la razón por la que Rocío Osorno ha apostado por este tipo de tratamiento de micropigmentación.

Para realizarlo se ha puesto en manos de Lola Medina en su clínica de Sevilla y poco después compartía el sorprendente resultado en Instagram stories:

Rocío Osorno ha mostrado a través de sus stories el antes y el después del microblading de cejas. pinit Instagram.

Un resultado espectacular, pero que no ha convencido a todas sus seguidoras en la red: "Me estáis diciendo que igual me veis algo rara, yo también me lo veo, pero antes de hacer el microblading Lola me ha tenido que depilar para definir bien la ceja y para poder igualar las dos y que queden simétricas y bonitas, yo luego dejaré crecer los pelitos y se irán viendo más naturales" explicaba la influencer a sus seguidoras.

Además también ha asegurado que aunque es "algo molesto" no le ha dolido prácticamente nada y que realizar este microblading ronda un precio de unos 200 euros aproximadamente.

Rocío Oosorno durante el proceso de microblading. pinit Instagram.

Nosotras como pros y contras del microblading, hemos apreciado que después de realizárselo le hemos visto unas cejas rellenas, mucho más definidas y simétricas. De hecho este tipo de técnica define al milímetro este tipo de detalles en la ceja.

En contra, sólo destacamos que este tipo de micropigmentación, en algunas ocasiones, quita frescura y naturalidad al rostro al aumentar el grosor y endurecer consecuentemente un poquito más nuestra expresión.

Aún así, tenemos que decir que el resultado va ganando naturalidad con el paso de los días y además creemos que la influencer ha conseguido un resultado espectacular y muy natural en sus cejas.

¿Y tú? ¿Te atreverías con esta técnica?

