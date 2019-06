14 jun 2019

Quienes tienen el pelo corto quieren una melena infinita casi por arte de magia. Las de pelo liso y fino se han leído mil y un manual sobre cómo conseguir un extra de volumen en el cabello sin mayores resultados. Y las que lo tienen graso ven casi imposible lavárselo cada dos días. Lo que queremos decir es que los milagros no existen. Nunca tendrás un pelo largo, sano, fuerte y con volumen si en tu ecuación beauty no habías contado con las tijeras y otros recursos capilares que mejoren el aspecto de tu cuero cabelludo.

Mientras tanto, y hasta que no asumas que un corte de pelo es lo mejor que harás por tu melena, puedes probar algunos productos que te ayuden puntualmente a pasar de pelo a pelazo. Y eso es justo lo que ofrece el champú más vendido de Amazon que arrasa también en el continente asiático.

¿Lo mejor? Está hecho en España y es conocido porque entre sus muchos ingredientes se encuentra el extracto de cebolla -que no huele a cebolla- que mezclado junto con glucógeno marino y sales del Mar Muerto forman un cóctel adictivo para el cuidado de las melenas más necesitadas. El champú anticaída de cebolla Premium de Nuggela & Sulé (16,77 euros) promete estimular el crecimiento del cabello, dar brillo y suavidad, fortalecer el folículo, aumentar el volumen, eliminar el exceso de sebo y prevenir las canas.

Unas propiedades que avalan tanto positiva como negativamente en Amazon quienes ya lo han probado: "Tengo el cabello muy fino y graso, siempre me lo he tenido que lavar día sí día no, y desde que lo he probado me aguanta 3 días" "Me gusta mucho porque me dura el pelo limpio más tiempo. También da volumen al pelo. Que sea anti caída no lo veo tan claro ya que se me cae el pelo igual que siempre. No he notado diferencia en eso" "Según dicen fomenta el crecimiento del cabello, en este aspecto no he notado gran cosa, si he notado que se me cae menos el pelo. Lo sigo comprando porque ayuda a reducir la grasa del cabello".

Aplica una pequeña cantidad del producto sobre la palma de la mano, frótalo ligeramente y después llévalo directamente sobre el cabello húmedo y masajea durante 3 minutos. Aclara con abundante agua tibia y después utiliza tu acondicionador habitual. Es perfecto para todo tipo de melenas, especialmente para las más débiles, quebradizas y grasas. ¡Que no te quiten tu pelazo este verano!

