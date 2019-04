26 abr 2019

Si tienes el pelo graso es que hay algo que no estás haciendo bien y probablemente cometas alguno de los errores más comunes a la hora de lavarte el cabello, como no aclarar bien el producto, usar agua demasiado caliente para hacerlo o no estar utilizando el champú adecuado a cada tipo de cuero cabelludo. Estos factores provocan que la melena dure menos tiempo limpia y se vea más graso.

En esto es una experta la influencer Teresa Bass que mima su melena siempre que puede con los mejores productos, sin olvidar el cuidado de sus mechas babylights que simulan un rubio natural y que ya nos contó cómo las conseguía. Ahora ha compartido a través de Instagram dos productos para el cabello graso que prometen limpiarlo en profundidad y acabar con el encrespamiento.

"Estas son las maravillas de champú y acondicionador de las que os hablé el otro día por stories. Son de Cocunat y son 100% naturales, cruelty free y libre de tóxicos. Te deja el pelo limpio y brillante. A veces es bueno cambiar de champú, el cabello lo nota", explica la instagramer junto a la imagen.

Ambos cosméticos pertenecen a la gama Pure de la firma, que ofrece una hidratación en profundidad de las puntas sin engrasarlo y mayor volumen sin apelmazarlo. El champú cuesta 15,95 euros y el acondicionador 16,95 euros. ¿Lista para librarte del pelo graso de una pasada?

