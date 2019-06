20 jun 2019

Ya contamos las horas que faltan para dar la bienvenida al verano y a esas merecidas vacaciones con las que llevamos soñando tantos meses. Está claro es que una de la épocas del año más esperadas, pero también una de las más difíciles para nuestra piel y cabello.

De hecho, para que la piel sobreviva radiante y protegida no puede faltar un buen protector solar en nuestra maleta o el aceite corporal con efecto glow favorito de las influencers; pero tampoco podemos olvidarnos de cuidar también nuestro cabello de las agresiones externas sobre todo si queremos acabar el verano con un cabello sano y nutrido.

Y si hay alguien que sabe de sol y altas temperaturas, esa es Lara Álvarez. La presentadora no descuida en ningún momento el cuidado de su cabello en Honduras y en esta nueva temporada de Supervivientes en la que la asturiana se ha vuelto a poner al frente.

Lara Álvarez no deja de presumir de melenaza y ¡ya sabemos por qué! Ella misma lo ha revelado en una de sus recientes publicaciones en Instagram donde hemos averiguado que entre sus imprescindibles para el cabello no faltan el champú y la mascarilla Herbal Essences BIO renew con aceite de Argán de Marruecos: "Cuidar mi pelo es uno de mis momentos preferidos, más aún desde que he descubierto la gama BIO Renew de Aceite de Argán de Herbal Essences, que ayuda bastante a que así lo sea. No solo contiene un 90% de ingredientes de origen natural, sino que además su olor se propaga por toda la isla", ha escrito.

Una opción ideal sobre todo si lo que quieres es una hidratación todavía más en profundidad gracias a las potentes propiedades del aceite de argán, la mezcla de antioxidantes esenciales, el aloe vera, las propiedades de las algas marinas, además no contienen parabenos, parafinas ni colorantes y es apto para cabellos teñidos.

Nosotras no nos hemos podido resistir y ya hemos fichado estos dos productos como nuestros dos nuevos imprescindibles en el neceser este verano. Además hacerte con el champú y la mascarilla reparadora te costará ¡menos de 10 euros!

1. Champú con Aceite de Argán de Marruecos, 4,90 euros / 2. Mascarilla Herbal Essences Aceite de Argán de Marruecos 4,99 euros. pinit Herbal essences.

¿A qué esperas para hacerte con ellos?

