31 dic 2018

Compartir en google plus

¡Por fin ha llegado el gran día! Hoy será el día en el que Lara Álvarez se encargará de despedir el año junto a Jesús Calleja desde Sant Llorenç en Mediaset. Una de las iniciativas más bonitas de este 2018 en la que los protagonistas serán todos los habitantes del municipio de Mallorca que fueron castigados este año por la 'torrentada' y en la que también estamos ansiosas por ver el esperado smoking que Lara Álvarez lucirá para estas Campanadas.

Un momento muy especial para la presentadora asturiana sobre el que ha hablado en su Instagram a través de un directo sorpresa para sus seguidores y en el que, entre otras muchas cosas, también ha dado las claves de su rutina facial. Y como no... ¡hemos tomado nota de todo!

Lara Álvarez sorprendió ayer a sus seguidores de Instagram con un directo. pinit

Un directo en el que muchos de sus seguidores le han preguntado sobre sus cuidados habituales en el rostro y a los que Lara Álvarez finalmente respondió: "En mi día a día no me suelo maquillar, como mi trabajo es bastante exigente en maquillajes y peluquería y todo esto... machaca bastante la piel, por muy bueno que sea el maquillaje. Entonces en mi día a día como veis solo llevo rimel y me pongo un poco de cacao en los labios". Un bálsamo labial que para ella es esencial en su neceser y en su día a día. Ella asegura que su imprescindible es el de la firma Biopel.

Bálsamo labial Biopel, 8,95 euros. pinit

Eso sí, para esos días en los que le toca ponerse delante de las cámaras y maquillarse, asegura que siempre al llegar a casa se desmaquilla "con leche desmaquillante, luego me echo tónico y para acabar crema hidratante". Una rutina que la presentadora sigue al pie de la letra cada día y por la que ya entendemos porque siempre luce un rostro impecable.

Nosotras te proponemos estos tres productos para copiar su rutina facial:

Leche desmaquilladora: La leche desmaquillante para pieles sensibles Flores Delicadas de L'Oréal París posee propiedades calmantes para tener una piel limpia, confortable y suave cada día.

Leche Limpiadora Pieles Sensibles Flores Delicadas, 4,95 euros. pinit

Tónico facial: El tónico facial Eucerin DermatoCLEAN es tónico suave, sin alcohol, que refresca la piel y ayuda a que respire mejor.

Eucerin DermatoCLEAN Tónico Facial, 11,65 euros. pinit

Crema hidratante: La crema Visionnaire Crema Rica Multi-Correctora de Lamcôme cuida la piel seca día tras día, reduce la apariencia de las arrugas, aporta luminosidad a la piel y ofrece 24h de hidratación y confort.

Visionnaire Crema Rica Multi-Correctora de Lamcôme. Cuida la piel seca, proporcionándole hidratación y confort 24 horas. (89€). pinit

¿A qué esperas para probarlos?

Más noticias relacionadas...

- Copia el maquillaje de Lara Álvarez en las Campanadas de Nochevieja

- Siete errores de maquillaje que te envejecen

- Alex Rivière nos cuenta sus mejores trucos de maquillaje para irse de fiesta