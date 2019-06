26 jun 2019

Tanto el maquillaje natural como el peinado –una coleta de burbujas con una trenza de espiga interior– que ha lucido María Pombo en su boda no han sido los únicos looks de novia protagonistas del fin de semana pasado. El sábado 22 también se casó Belén Esteban, pero hasta hoy no hemos podido descubrir cuáles fueron sus imprescindibles de belleza: un maquillaje donde el khol negro no ha faltado y un peinado de inspiración retro.

Belén optó por recoger su cabello en un moño alto de inspiración años sesenta y con bastante volumen en la coronilla. ¿Lo peor? El acabado final del peinado no es muy fino, ya que está algo alborotado y parece que luce un exceso de spray fijador; por no hablar del pasador joya que decora el recogido. Y, a pesar de que da la sensación de que la princesa del pueblo ha querido lucir un peinado con un toque desenfadado y juvenil, el exceso de volumen no hace más que ponerle años encima.

Este es el look que lució Belén Esteban el día de su boda, celebrada el pasado sábado 22 de junio. pinit instagram: @holacom

De hecho, el pelo con tanta textura y algo revuelto de la colaboradora de televisión nos recuerda a los mechones con vida propia que lucía Úrsula, la villana de la película de Disney de La Sirenita. ¿Estará la peluquera artífice de este look contenta con su creación? Quizá los nervios de saber que estaba peinando a la novia de la boda más mediática del año le jugaron una mala pasada.

No te pierdas...

- El sencillo peinado de novia de María Pombo que van a copiar en todas las bodas esta temporada

- Kate Middelton luce en Ascot el recogido perfecto de este verano para novias

- ¿Qué clase de novia eres? Guía para elegir el peinado de boda perfecto según tu estilo