25 jun 2019

María Pombo se ha casado el pasado 22 de junio con Pablo Castellano y lo ha hecho luciendo un vestido de Yolancris, una coleta realizada por la peluquera Patrizia Sánchez para ghd y un maquillaje muy natural firmado por Yael Maquieira, su maquilladora de cabecera. Te desvelamos todos los detalles del último.

María tiene claro que la naturalidad es uno de sus puntos fuertes y que los tonos de maquillaje que más le favorecen son los nude. Por este motivo la influencer no quería arriesgar en el día de su boda luciendo otros colores con los que no se sintiera cómoda y ha preferido optar por la opción más segura: tonos sutiles para todo el rostro. Su maquilladora habitual, Yael Maquieira, ha optado por un look en el que destacan el rostro iluminado, sombras claras, un discreto eyeliner negro, colorete melocotón y labios nude; realizado con productos de Bobbi Brown.

La maquilladora de María Pombo, Yael Maquieira, ha subido a su cuenta de Instagram una foto y un vídeo del maquillaje de la influencer. pinit Instagram: @yaelmakeup

Además, los expertos en el cuidado de la piel aseguran que para que un maquillaje quede perfecto el rostro tiene que estar bien cuidado. María tomó nota de esta recomendación y días antes de su enlace pasó por el centro de Cristina Galmiche –acompañada de su hermana Lucía– para hacerse una oxigenación facial, donde le realizaron una a una limpieza profunda del rostro en la que drenaron manualmente sus poros. También optó por ponerse extensiones de pestañas en el centro de la madrileña calle Serrano de la firma Pestañas Premium. “Me las he puesto una semana antes de la boda para ir haciéndome a ellas y que se vayan integrando bien en mi pestaña", ha comentado María en sus redes sociales.

