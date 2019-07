1 jul 2019

Compartir en google plus

Es cierto que a lo largo de la historia han surgido infinidad leyendas relacionadas con diferentes tipos de cuidados de belleza. En cambio, el pelo ha sido, sin lugar a dudas, la parte del cuerpo más damnificada al respecto. Cuestiones como ¿ cuántas veces debería lavarme la cabeza semana?, ¿el agua fría hará que mi melena brille como un espejo?, ¿es necesario que utilice acondicionador si tengo el pelo fino? Desmontamos los mitos sobre cabello más comunes.

Cuanto menos te laves el pelo, mejor

Pues no. Los champús que contengan una fórmula ricas en proteínas cuidarán tu fibra capilar y la protegerán de agresiones físicas como el cepillado o el uso de secador u otras herramientas de calor. Por eso es mejor que no esperes demasiado tiempo entre lavados para así evitar la acumulación de suciedad y de partículas contaminantes sobre tu melena. Lo ideal será que te laves la cabeza cada dos o tres días y que el día antes de pasar por debajo del grifo recurras al maravilloso champú en seco, que elimina la sensación de grasa y aporta cuerpo a la raíz, haciendo que el pelo te aguante sin lavar un día más.

Aclarar con agua fría hace que el pelo brille más

Te damos permiso para que obvies las duchas heladas, sobre todo en invierno. Y, aunque es cierto que el agua fría sirve para cerrar la cutícula ligeramente –esto puede hacer que visualmente el cabello parezca algo más pulido y, por tanto, ligeramente más brillante–, no hace milagros si tu cabello está castigado. Es decir, si tu pelo está opaco será mejor que sanees las puntas y que comiences a usar una gama específica que le aporte nutrientes desde dentro.

Cortarse el pelo con frecuencia hace que crezca más rápido

Lo cierto es que un cabello recién cortado, sobre todo si las puntas estaban demasiado abiertas y frágiles, parece más fuerte y da la sensación de que la melena tiene más textura. Por eso parece que el largo es mayor, pero esto es solo una sensación óptica, ya que un simple tijeretazo no es capaz de alterar el ritmo de crecimiento del cabello.

No es necesario usar acondicionador si se tiene el pelo fino

Sentimos comunicarte que no hidratar adecuadamente el cabello fino es de lo peor que se puede hacer. El pelo deshidratado se vuelve más estático, lo que hace que sea más difícil de controlar y de peinar y, además, visualmente parece más delgado de lo que en realidad es. Aplica un acondicionador específico para aportar volumen que, al ser rico en proteínas, reforzará los mechones internamente y también evitará los enredos. Eso sí, aplícalo solo de medios a puntas, nunca en la raíz.

No es necesario usar una gama para pelo coloreado

No subestime el poder de un champú y acondicionador que están diseñados para cuidar el cabello teñido. Estos no solo aportan hidratación y reponen sus proteínas, sino que también mantienen la humedad dentro del cabello para evitar así que los pigmentos de color se caigan. La diferencia entre usar una gama específica de color y otra que no lo sea la notarás en cuánto tiempo dura tu coloración con el mismo tono, intensidad y brillo que con los que saliste de la peluquería.

No te pierdas...

- Cortes, tintes, peinados... Seis errores de pelo que te hacen parecer mayor

- Siete errores que cometes con tu pelo y que estropean tu melena

- Diez trucos para cuidar tu pelo en verano