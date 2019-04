16 abr 2019

Si ayer te contábamos los errores de maquillaje que te ponen años de un brochazo, hoy te explicamos cuáles son los fallos capilares más comunes que también te hacen parecer más mayor. No es solo cuestión de elegir el tinte adecuado, sino que el corte e incluso el peinado también son definitivos para rejuvenecer el aspecto ipso facto. Una pista: olvídate de los extremos, como el tinte negro, la melena excesivamente larga (o demasiado corta) o el pelo extraliso.

Recogidos muy tirantes

A pesar de que las coletas altas estilizan el rostro y el cuello, hay que tener cuidado de no lucirlas demasiado tirantes, ya que esto endurece las facciones y resalta los signos que evidencian la edad. No la luzcas demasiado pulida –esta regla sirve también para los moños o cualquier tipo de recogido– y añade algo de volumen en la zona de arriba o en los laterales, que servirá para suavizar tu aspecto.

Una coloración muy oscura

Los tonos claros de cabello son excelentes para restar años, suavizar las arrugas y endulzar las facciones más duras. Por eso, a cierta edad conviene aclararse ligeramente el pelo. Eso sí, no hace falta que te decantes siempre por el rubio, sino que si eres castaña o morena bastará con que añadas unos reflejos caramelo, rojizos, cobrizos o miel que también servirán para aportar movimiento a tu melena y un extra de luz.

El rubio ceniza

Aunque es cierto que el rubio es el color estrella para rejuvenecer, hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir el matiz. El dorado es perfecto para dulcificar cualquier rostro, mientras que el ceniza puede ponerte unos cuantos años encima en una abrir y cerrar de ojos. Esto es porque, si te pasas con las mechas de este tono, parecerá que son canas y conseguirás el efecto contrario.

Exceso de capas

Con la edad la densidad del cabello disminuye, volviéndose más fino y quebradizo, sobre todo en la zona de las puntas. Por este motivo lucir una melena con demasiadas capas no es muy buena idea, ya que se verá pobre y tendrá una aspecto despeluchado en la zona del final. Será mejor que te decantes por alguna capa larga, que aporte algo de movimiento de manera sutil.

Liso extremo

El pelo peinado demasiado liso y pegado al rostro solo sirve para evidenciar la falta de densidad y resaltar las facciones que, con el paso de los años se vuelven más evidentes. Por eso el cabello rizado o ondulado será tu aliado a la hora de rejuvenecer tu rostro. Opta por acabados con algo de forma y , a no ser que sigas teniendo una cantidad de pelo envidiable, olvídate del liso tabla para siempre.

Un largo excesivo

A pesar de que las melenas extralargas son tendencia, es un estilo más adecuado para las jovencitas o mujeres jóvenes. ¿El motivo? Con el paso del tiempo el excesivo uso de herramientas de calor, los diversos tintes aplicados y algún que otro tratamiento químico ha hecho estragos en el cabello; por lo que este no soporta determinada longitud, ya que la cutícula no está tan cerrada como debería, presenta determinado grado de encrespamiento y el brillo natural no es el mismo que cuando se tiene veinte años.

